屏東補習班爆「2度送過期豆花」！學生反應被回：甜的沒關係

▲屏東某補習班爆出二度提供過期豆花給學生。（圖／翻攝自陳哲蕙臉書）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東一間補習班日前驚傳2度提供過期豆花給學童吃，跟老師反應卻得到「甜食比較沒有關係」的回應，讓家長無奈不已。衛生局指出，逾期食品依法不得作為贈品送出，會派員前往調查，查明事證。

初步了解，本案發生在3月18日下午，補習班在點心時間拿出豆花送給學生們作為獎勵，但學生發現上面的保存期限是3月14日，早已過期4天，跟老師反應卻表示「甜食比較沒有關係」，隔天補習班再次送豆花給學生們吃，上頭的日期依舊是3月14日，孩子因為不敢吃只好拿回家。

接獲家長陳情的屏東縣議員候選人陳哲蕙，在臉書貼出過期豆花照片，表示孩子在補習班拿到過期的點心，不太會拒絕老師給的東西，所以很多時候他們只能吃下去。「家長把孩子送到補習班，不是因為方便而已，是因為信任、相信那個地方，會好好照顧孩子。」並提出3點訴求，建立安親班「食品安全基本規範」、建立點心清單讓家長清楚了解、加強不定期稽查與抽查機制，不是出事才查，而是平時就要把關食物從哪裡來，

▲衛生局前往補習班現場調查。（圖／記者陳崑福翻攝）



教育局指出，本案未接獲家長相關投訴，知悉此事後隨即致電補習班並到場了解情形，補習班表示該點心為教師獎勵學生，為額外提供，並非每次提供也未列入收費項目。該學童將豆花帶回家中，才發現豆花過期，該學童家人於3月25日已與補習班進行溝通。已督請該補習班加強管理，並依規不提供餐食點心，倘提供食物作為獎勵品應符合相關規定，以避免類似情況再次發生。

衛生局回應，依據食品安全衛生管理法第 15 條第1項規定，食品或食品添加物逾有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。將派員辦理行政調查，查明事證，並依食品安全衛生管理法相關定處辦。