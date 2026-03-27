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和逸台南西門館兒童月登場　一站式親子住房＋闖關體驗玩翻整個4月

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接4月兒童月，和逸飯店·台南西門館推出全新「一站式親子體驗」住房企劃，整合房內闖關、戶外探索與手作活動，從室內一路玩到戶外，打造專屬親子族群的春季旅遊新玩法。不只讓孩子玩得開心，也讓家長直接「解放行程規劃腦」，一站就能滿足吃、住、玩三大需求。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動主打跨界合作，攜手親子教育品牌親子天下，將旗下幼兒學習品牌「小行星」帶進客房，推出「小行星探索計畫」住房專案。雙人入住每晚3,550元起，入住即可獲得探險邀請卡與價值1,448元的專屬禮包，內含造型抱枕、幼兒誌期刊及影音平台試用序號。房內更設計三大闖關任務，小朋友透過解謎、角色互動與點讀筆閱讀，在遊戲中邊玩邊學，讓住宿不再只是睡一晚，而是一場沉浸式學習冒險。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

不只室內有戲，戶外體驗同樣升級。飯店同步推出「頑皮探險隊」住房專案，結合南台灣人氣景點頑皮世界野生動物園，入住即贈門票及動物餵食體驗。4月1日至30日平日入住再加碼「水豚互動餵食體驗」，讓親子能近距離與療癒系動物互動，把旅程從飯店延伸到自然場域。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

除了住房專案，戶外草地活動也是亮點之一。4月1日起推出「草地尋寶拼圖任務」，入住旅客可免費參加，只要依任務蒐集印章、完成拼圖即可闖關成功，增加探索樂趣。4月11日、12日則登場「捕風小樂手：叮叮噹手作鈴」DIY活動，每組799元（含1大1小），透過貝殼、鈴鐺等素材打造專屬風鈴，最後在草地迎風測試聲音，讓春日微風變成最天然的音樂。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

另外，4月3日更安排人氣卡通《飛天小女警》見面會，並推出Cozzi KITCHÉN限定「飛天小女警雙人派對野餐籃」，讓親子在草地野餐氛圍中與角色互動，整體體驗直接拉滿，根本是把飯店變成一座小型親子樂園。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）
飯店表示，透過整合住宿、教育與娛樂元素，希望讓親子旅遊不再只是「換個地方睡」，而是能真正留下回憶的深度體驗。從房內闖關到戶外奔跑，再到動物互動與手作創作，整個4月都能玩出不同層次的親子時光。

▲和逸飯店·台南西門館推出「小行星探索計畫」住房專案，打造房內闖關互動體驗。（記者林東良翻攝，下同）

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