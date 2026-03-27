評柯文哲重判「對台灣是好事｣　矢板明夫：充滿爭議的變數被排除

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，台北地院26日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，日本媒體人矢板明夫今（27日）表示，這個判決帶來政治後果很現實。柯文哲已不可能在2028年再度參選總統或副總統。對台灣政治而言，一個高度不確定、且充滿爭議的變數被排除，整體政治結構反而會更清晰。對於台灣的未來，絕對是一件好事。

矢板明夫表示，柯文哲被判刑17年的消息，在台灣社會引發了強烈反應。不同立場的人，得出了幾乎完全相反的結論。

矢板明夫表示，在綠營支持者當中，有不少人認為判得過輕，特別是有關京華城部分資金流向與金額沒有被完全認定，留下疑問；而在台灣民眾黨支持者眼中，這幾乎就是一場典型的政治迫害，認為司法成為打擊在野勢力的工具。兩邊的不滿，都是真實存在的，而且情緒強烈。

矢板明夫認為，但也正因為如此，這個判決反而提供了一個更值得觀察的角度。真正被完全操控的司法，通常只會讓一方滿意。而現在的情況卻是，各方都有批評、都有質疑，甚至彼此指責對方影響司法。這種「雙方都不滿」的局面，恰恰說明台灣的司法仍然在某種程度上保持著獨立運作，而不是單純為特定政治勢力服務的。

矢板明夫提到，這一點，也可以從其他案例得到側面印證。例如高虹安在相關案件中被判無罪，同樣引發爭議。如果司法是某個勢力的政治工具，這種結果其實很難出現。

矢板明夫說，再看對岸的反應。中國官媒與網路輿論幾乎一致，將此案定性為「台灣司法被政治操控」。但如果對比香港的黎智英案件，就會發現截然不同的景象，幾乎看不到公開質疑或批評的聲音，更沒有出現不同立場的激烈爭論。兩相比較，哪邊司法被政治操控，不言自明。

矢板明夫強調，當然，這個判決帶來的政治後果也很現實。柯文哲已經不可能在2028年再度參選總統或副總統。對台灣政治而言，一個高度不確定、且充滿爭議的變數被排除，整體政治結構反而會更清晰。對於台灣的未來，絕對是一件好事。

▼印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）