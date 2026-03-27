柯文哲控司法不公　卓榮泰：質疑執政黨操控司法「沒資格成為執政黨」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。柯文哲在官司宣判後召開記者會，痛訴司法不公。對此，行政院長卓榮泰說，任何質疑執政黨操控司法的人，未來人民會知道這些人或政黨沒有資格成為執政黨，「因為在目前民主的時代沒有一個執政黨可以去操控所有的這個司法案件」。

台北地院26日下午2時30分宣判柯文哲涉案一審結果，京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑2年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪說，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道這些人或政黨就沒有資格成為執政黨，「因為在目前民主的時代沒有一個執政黨可以去操控所有的這個司法案件」。

卓榮泰強調，相信司法的專業、相信司法的獨立審判，也相信任何個人仍然有機會透過法律正當途徑，去申訴或去爭取他應該有的權利。