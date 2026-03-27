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賴清德主動跟盧秀燕打招呼聊什麼？　當面力促支持國防特別條例

▲▼總統賴清德主動跟台中市長盧秀燕打招呼，並當面力促希望支持國防特別預算，而台北市長蔣萬安、美國在台協會處長谷立言也在場。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主動跟台中市長盧秀燕打招呼，並當面力促希望支持國防特別預算，而台北市長蔣萬安、美國在台協會處長谷立言也在場。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（26日）晚間出席台灣美國商會2026年謝年飯。值得注意的是，賴清德在大合照環節時，特別主動轉過身向站在第二排的台中市長盧秀燕問候，甚至進一步向盧秀燕表達，希望她能夠支持國防預算跟國防特別條例可以儘速通過；而站一旁的台北市長蔣萬安注意到賴盧的互動後，他也主動探頭向總統致意。

賴清德在大合照時，特別轉身向站在第二排的盧秀燕問候，他開頭先是關心盧是不是特地從台中北上參與晚宴，盧回應確實如此，總統則回，「辛苦了」。隨後，賴清德向盧秀燕表達，希望她能支持國防預算與國防特別條例儘速通過；而站在第二排另一側的蔣萬安，也注意到賴盧二人的對話，蔣也主動探頭打招呼並握手致意。

值得注意的是，賴清德向盧秀燕致意，並主動期待支持國防預算跟國防特別條例時，美國在台協會處長谷立言就在旁邊。此外，谷立言於晚宴的致詞，除了談及經貿合作，強調台美經貿關係已邁入嶄新的黃金時代外，也同樣觸及國防議題。

谷立言在談話中指出，美國依據《台灣關係法》所做出的承諾依然堅若磐石，並持續支持台灣取得關鍵防衛能力。他強調，美方鼓勵台灣發展具成本效益的不對稱戰力，包括無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊系統與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統等，相關方向均符合台灣當前軍事需求。

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