精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

記者邱中岳／台北報導

宗教作家王蘊(本名王江鎮)涉嫌在去年與信徒聚會時，1名女信徒因為不服教誨，慘被其他信徒聯手凌虐毆打致死，藝人李威也捲入此案，目前僅剩下主嫌王江鎮仍遭收押，但是檢警又在26日借提王，並且通知其他五名相關人等，主要是因為又有信徒指控，王等人涉嫌逼簽本票、囚禁凌虐以及毆打，所以才會再度帶著王再度前往搜索，並搜出相關信徒簽下的本票存根聯以及切結書。

佛學作家王薀（本名王江鎮）成立的宗教團體，2024年發生以「研討」為名、集體批鬥1位蔡姓女信徒導致傷重不治事件，王薀與藝人李威夫妻等信徒共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，全案尚在台北地方法院審理中，但26日驚傳案外案，一名女子向台北地檢署檢舉，指稱在參加精舍活動期間，曾經被王江鎮等人逼簽本票，還要簽下付款切結書給精舍團體，另外還有被命令到山上替王江鎮打掃山上的房子，甚至還在讀書會上遭到值班人員的毆打，甚至被打到視力受損嚴重，幾乎失明。

▲大安精舍命案又有信徒指控被霸凌且逼簽本票，檢警借提王江鎮重搜住處。（圖／記者黃哲民攝）

蔣姓女子還指控，在讀書會上被一群人毆打，其中就包括45歲的姜女、47歲的幹女以及在台灣茶葉公司上班的35歲愛爾蘭籍施姓男子等人，另外還有60歲的吳姓女幹部，但是全部到案後均否認霸凌，但訊後仍依照妨害自由、傷害罪嫌送辦。

▲精舍命案4人到案說明，包括愛爾蘭籍的施男、幹女到案說明。（圖／上圖記者劉昌松攝、下圖記者黃哲民攝）

據悉，目前仍然在押的王江鎮，26日上午也遭檢警借提偵訊，並再度前往住處、精舍、佛堂以及讀書會聚集場所等五處進行搜索，主要是要針對是否有蔣女所述的相關本票、切結書等證據，也搜出與蔣女有關的本票存根聯以及切結書等證物，一併交由檢察官後續釐清相關內容，檢方複訊後，依重傷害罪嫌諭知7萬至10萬交保。