柯案加速藍白合？　綠點鍾小平、游淑慧：柯文哲那麼聰明會不知道？

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院昨宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，而該案源起是經國民黨議員鍾小平舉發、台北市政府提供資料。民進黨團今（27日）表示，確實冤有頭債有主，國民黨很會製造悲情，舉發、提供子彈，案件判決下來後就說悲情來了，說人不是他殺的，會不會因為這樣藍白合更緊密？柯文哲那麼聰明怎麼會不知道？國民黨在這案子中幫忙殺人，民眾黨也不是省油的燈。

▼柯文哲一審遭重判17年後召開記者會怒控賴政府，放話絕不屈服。（圖／記者黃克翔攝）



由於該案吹哨者是國民黨台北市議員鍾小平，綠委莊瑞雄表示，確實冤有頭債有主，也不只游淑慧跟鍾小平，甚至擔當重砲手、提供關鍵證據的台北市政府；上法院後，這麼長一段時間引起國人矚目，社會很大波瀾，案件起訴後，柯文哲跟相關人等被法院裁定收押，到昨天判決出爐，可以看到本案是否涉及不當方式給予京華城容積，判決講得很清楚。

莊瑞雄指出，倒不是說誰舉報、誰提供證據，需要對其有所非難，而是法定審理程序中到底是否合法？有無符合程序保障規定？判決出爐，尊重法院判決，法治社會中，司法判決的信任感要建立不容易，民進黨團不會因為誰提告、誰提供資料，就說判決結果該推給誰，法院獨立審判出爐的結果，黨團都尊重。

對於黃國昌號召上凱道，莊瑞雄表示，該案涉及公共利益、廉政，經過司法審查判決出爐後，如果導入過多政治口水就會失焦，民眾黨329要呼籲支持者、好多小草上凱道，集會遊行是憲法賦予權利，政府應該正面看待，但一有不利判決，大家動不動就要呼籲支持者上街頭，把司法審判從法庭拉到街頭，其實對當事者不利，用群眾力量對司法施壓，不符合民眾黨一貫主張，任何政黨做決定前，理性點會更好。

莊瑞雄指出，民眾黨前黨主席受到重判，可以體會支持者的心情，但如果充斥過多政治語言，對判決沒有什麼好處，也呼籲各界理性看待329上凱道，但也希望民眾黨守住民主法治底線，過多情緒動員企圖對司法施壓，對柯文哲後續官司沒有任何好處。

至於藍委李彥秀聲稱，柯案會有悲情效應，對年底選舉力量蠻大的，莊瑞雄回應，國民黨很會製造悲情，去舉發、提供子彈、撲殺柯文哲，案件判決下來後就說悲情來了，說人不是他殺的，但民進黨也不會殺任何人，司法任何審判好壞都代表國家，社會信賴累積不易，這樣無端攻擊，只會讓司法更脆弱而已。

莊瑞雄也提到，會不會因為這樣藍白合更緊密？柯文哲那麼聰明怎麼會不知道？國民黨在這案子中幫忙殺人，現在卻好像白一定要跟藍結合發起反攻，情緒上來看，這是國民黨的高度期待，會不會達到？不知道，民眾黨也不是省油的燈，會不知道國民黨想什麼？除非民眾黨想投入國民黨懷抱，否則每個政黨有主體性，應該從價值理念出發各自發展，依附在哪個政黨，這不是正常政黨的政治發展。