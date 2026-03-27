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7歲女童公園走失崩潰哭　東港警用這招平安送返家

▲東港警方送女童返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方送女童返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林邊一名未滿8歲女童在公園與同學分開後迷失方向，獨自哭泣徬徨，所幸巡邏員警即時發現，主動關懷並耐心安撫情緒，沿途協尋住家位置，最終順利將女童安全送返家人身邊，化解一場走失驚魂。

▲東港警方送女童返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局林邊分駐所警員鄧家興日前執行勤區查察勤務時，行經林邊鄉共融公園，發現一名年幼女童獨自坐在一旁哭泣，神情慌張無助，立即上前關心了解情況。經詢問後得知，女童因與同學相約到公園玩耍，卻在過程中與同伴分開，因不熟悉返家路線，一時之間不知所措，只能在現場徬徨哭泣。

警方見狀先安撫她情緒，耐心陪伴並引導其回想住家附近特徵，同時評估現場安全無虞後，決定以巡邏車協助尋找住處。過程中，員警沿途詢問周邊民眾，並依她提供的零碎線索逐步比對，最終順利找到女童住家。

當她平安返抵家門時，家屬見孩子安然無恙，原本焦急的心情才終於放下，對警方主動積極的協助表達由衷感謝，頻頻致謝員警的熱心與細心。

東港警分局表示，幼童辨識方向能力尚未成熟，家長應避免讓孩童單獨外出，尤其是在公共場所更應留意同行狀況，以防發生走失意外。建議家長可讓孩童隨身攜帶聯絡資訊卡，或配戴具定位功能的裝置，以利緊急時快速聯繫與尋找。並呼籲，若遇孩童走失情形，應立即報警並提供明確外貌特徵及可能行動路線，警方將迅速投入協尋行動，全力守護民眾安全，避免憾事發生。

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