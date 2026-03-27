女網紅為漲粉「自雇槍手假綁架」　連老公都受騙慘被綁匪暴打





▲女網紅為了漲粉，綁架自己和丈夫。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女網紅為了在網路上增加曝光，竟然找來3名男子幫忙，自導自演假綁架案，與丈夫被拖到樹叢中關押好幾個小時，直到交出現金才獲釋，如今謊言被警方偵破，遭到逮捕。

家門前遭擄 女網紅自爆被綁架

在網路上擁有4萬多粉絲的27歲女子弗拉加(Monniky Fraga)，去年4月21日與丈夫盧卡斯(Lucas)在伊加拉蘇(Igarassu)自家車門外突然遭3名持槍男子綁架，被3人帶到森林中囚禁並要求贖金。

➡️ Influencer que forjou sequestro detalhou crime: "Pensei que ia morrer"



Em abril de 2025, Monniky Fraga denunciou ter sido vítima de um sequestro. À época, ela publicou um vídeo contando detalhes do crime



Leia na coluna de @mirelle_ap pic.twitter.com/Yn4OtxDKbp — Metrópoles (@Metropoles) March 24, 2026

弗拉加後來在網路上向粉絲表示，她和丈夫丈夫被關押了數個小時，直到2人付了贖金才終於獲釋，期間丈夫還遭到歹徒毆打，「我在樹林中待了好幾個小時，不知道自己還能不能活著回來，一直以為他們會殺了我」。

為流量不擇手段 女設局綁架自己

事件發生將近一年，如今卻傳出弗拉加被捕的消息，警方調查後認為她是這起綁架案的幕後主謀，她為了讓自己在網路上出名，精心策畫了這起綁架案，事後還與其中一名凶嫌保持聯絡。

警方表示，同樣一起遭到綁架並被毆打的丈夫盧卡斯，堅稱對妻子的陰謀完全不知情，「他從頭到尾都相信這是一起真實的綁架案」。目前弗拉加也堅稱自己的確是被綁架，警方已確認另外3名同夥身分，其中1人在被捕前遭到殺害，1人因其他罪行已入獄，第3人住所搜查中。