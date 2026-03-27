美軍迷信空優神話？　專家揭「105年前理論」點破速勝幻覺

▲美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普對伊朗發動名為「史詩怒火」（Epic Fury）的空戰行動，國防部長赫格塞斯更不斷對外宣稱這是史上「最致命且精準」的打擊。然而，專家與歷史數據指出，這種迷信透過空襲就能輕鬆獲勝的錯覺，其實是源自105年前的空襲理論，且過去數十年的戰爭經驗顯示，高科技空權往往無法如預期般結束戰爭，美國恐再次捲入暴力泥淖。

百年前理論 摧毀平民志氣是關鍵

《衛報》評論指出，追溯赫格塞斯（Pete Hegseth）好戰言論的根源，必須回到1921年。當時義大利將軍杜黑（Giulio Douhet）發表了《制空權》，主張未來的勝利不再靠壕溝戰，而是大規模空中轟炸。

杜黑在書中指出，「摧毀火車站、麵包店、兵工廠，或用機關槍掃射補給部隊、行進中的火車或任何後勤目標，遠比掃射或轟炸一條壕溝重要得多。」

杜黑強調，空襲應針對平民、基礎設施與後勤，透過痛苦逼迫人民反抗領導人，「若想滅絕物種，射下飛鳥是不夠的，必須系統性地摧毀蛋和巢。」

這套理論後來啟發了希特勒對倫敦的轟炸，也影響了二戰期間主導日本燒夷彈大轟炸與核武攻擊的美國李梅將軍（Curtis LeMay）。

赫格塞斯的「史詩怒火」：舊酒裝新瓶？

赫格塞斯在簡報中斥責過去軍事領袖愚蠢，並承諾要發動史上最精準的空權行動。但他強調「數量本身就是一種品質」，不斷拉高出擊架次與轟炸波次的做法，與杜黑「最短時間造成最大損害」的主張如出一轍。

儘管赫格塞斯並未公開主張攻擊平民，但他提到「摧毀敵人意志」以及希望伊朗人民「把握機會」推翻政權的說法，被專家認為是杜黑思想的翻版。

前政府審計署（GAO）官員惠勒（Winslow Wheeler）直言，這只是風格上的改變，「科技越發精準，但改變不了人性。」歷史證明，空襲往往只會讓地面的民眾更加團結、抵抗更強。

歷史慘痛教訓 誇大的F-117A勝率

事實上，美國對高科技空權的幻想在多場戰爭中都曾碰壁：

越戰：美軍曾試圖用感測器偵測「氨氣」（尿液痕跡）來轟炸胡志明小徑，結果北越人用「裝有動物尿液的瓶子」就輕鬆騙過高科技感測器。

1991年沙漠風暴：當時美軍誇耀F-117A匿蹤戰機勝率達80%，但GAO事後調查發現，實際成功率僅41%至60%，且摧毀一個目標平均需要投下數十噸彈藥。

1999年科索沃戰爭：北約投下數萬枚精準導引炸彈，最後卻僅擊毀塞爾維亞300輛戰車中的13輛。

2003年伊拉克戰爭：當時的國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）承諾「震懾」行動將瓦解敵軍，但最終若無地面部隊，空襲根本無法推翻政權。

迷信「AI勝戰論」 恐再墜暴力泥淖

赫格塞斯目前最新的宣傳焦點是AI，宣稱美國擁有大量融入智慧AI的自主系統來對付伊朗。但回顧過去百年，從二戰、越戰到波斯灣戰爭，美國無數次宣稱擁有「無所不知」的科技與空權主宰力，卻未曾真正僅靠空襲贏得戰爭。

專家警告，這種「空襲能帶來輕鬆勝利」的百年老調，恐讓美國再次陷入一場難以自拔、充滿不可預測性的暴力衝突中。