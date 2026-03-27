女兒趴引擎蓋「圍捕」詐團超驚險　車手殺人未遂罪判8年9月

記者許權毅／台中報導

台中市一名邱姓女子被詐騙，親友為了抓壞人聯手圍捕，女兒柯女甚至跳趴在車手吳男駕駛的車輛引擎蓋上，死命拉著車子1.5公里，猶如拍攝電影。法官審理後，將吳依殺人未遂罪判處8年9月徒刑，另有5月刑期可易科罰金。

檢警追查，吳姓車手接收不詳人士指令向一名邱婦施詐，導致邱婦轉交130萬餘元，邱婦發現被詐後，7名親友為了討公道，決定再付40萬誘捕車手。

▲柯女當時趴在引擎蓋上畫面驚悚。（圖／ETtoday資料照）



還原邱婦親友團對抗吳姓車手過程，先在太平區中山路麥當勞企圖誘捕，結果遭吳男發現；眾人騎車追趕，在一處火鍋店前再次攔下吳男，邱婦女兒柯女跳上引擎蓋；吳男駕車右轉進祥順路、欣豐橋，不斷想甩掉柯女；車輛轉進環太東路、豐年公園前，柯女遭二度輾壓。

柯女說，吳男轎車整路都在左右甩，一直喊被告停車，但對方還是加速甩車，手原本是抓在引擎蓋最前面的縫隙，掉下去之後骨盆被輪胎輾過，腹腰部有輪胎的痕跡，隱約有看到車子倒退，被壓到的地方又重覆被輾過一次，就沒有意識了。

檢方認為，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛，再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依殺人未遂起訴。

▲柯女趴在引擎蓋在抓著車身，跟隨車子狂奔1.5公里。（圖／ETtoday資料照）



吳男在審理時否認殺人未遂，稱是邱女跳上車子跟自己爭論，車子才不慎往前滑行，再度倒車是為了脫離，不認同是二度輾壓。

中院認為，吳男為了畏罪逃亡，無視柯女生命安全，即使造成他人死亡也在所不惜。雖然有喊話要邱女叫救護車，但卻又趁機發動引擎逃逸，顯見只是為了騙邱女。又吳男倒車時，根本不知悉柯女位置，又再度輾壓，證明只是為了逃逸，為殺人不確定故意犯行。

法院審酌，吳男身為取款車手，導致被害人難以追回款項，惡性比一般車手更惡，又毒駕且無視柯女俯趴引擎蓋，造成柯女嚴重傷勢，犯後否認犯行等。綜上依殺人未遂判8年、2個傷害罪各3月、共同詐欺取財1年8月、毒駕8月、毀損3月，合併應執行8年9月，另5月可易科罰金。