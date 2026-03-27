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嘉藥餐旅系征戰越南奪5獎　「台味」創意料理驚豔國際評審

▲嘉南藥理大學餐旅管理系師生前進越南參加烹飪挑戰賽，勇奪1銀、3銅、1佳作，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅管理系師生前進越南參加烹飪挑戰賽，勇奪1銀、3銅、1佳作，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系再傳捷報，餐旅系老師王明煌於3月24日至26日帶領學生江柏億、陳冠豪及胡士宏，跨海參加「2026年第11屆越南烹飪挑戰賽（VNCC）」，在激烈競爭中一舉拿下1銀、3銅、1佳作，展現嘉藥餐旅系扎實的教學能量與國際競賽實力，也讓充滿創意的「台味」料理在國際舞台大放異彩。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系師生前進越南參加烹飪挑戰賽，勇奪1銀、3銅、1佳作，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

本屆VNCC於越南胡志明市盛大登場，今年更首度獲得世界廚師協會（WACS）官方認證，全面採用國際評分標準，讓賽事權威性與公信力大幅提升。來自台灣、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及澳洲等國、超過百位廚藝好手同場競技，被視為越南歷來競爭最激烈的一屆，嘉藥師生仍能脫穎而出，成績格外亮眼。

首次挑戰國際賽事的3名學生各自端出融合創意與在地特色的作品。畢業於達德商工餐飲科的江柏億，在傳統披薩與植物性披薩項目中，以台灣經典「三杯」風味為靈感，製作三杯綜合菇披薩，成功跳脫一般紅醬披薩框架，拿下銅牌肯定。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系師生前進越南參加烹飪挑戰賽，勇奪1銀、3銅、1佳作，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

畢業於青年高中烘焙技能班的陳冠豪，大學期間轉戰烹飪領域，此次以細膩刀工將馬鈴薯切成薄片夾入鮮蝦，做出口感層次鮮明的馬鈴薯塔，順利摘下銅牌，展現跨領域學習成果。

而畢業於北港農工資訊科的胡士宏，則是在高中參加大學參訪時發現自己對餐旅領域的熱情，進而跨域就讀嘉藥餐旅系。此次他以台灣辦桌經典菜色龍蝦三明治為發想，巧妙以大會提供的薯餅取代吐司，並搭配特製紅燒肉風味醬汁，完成「醬香豬肉馬鈴薯盅佐薯餅鮮蝦三明治」，濃濃台味讓評審眼睛一亮，同樣奪下銅牌。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系師生前進越南參加烹飪挑戰賽，勇奪1銀、3銅、1佳作，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

除了學生表現搶眼，帶隊參賽的王明煌老師也交出漂亮成績單。他以「鱈魚三吃」展現永續、零浪費的料理精神，除煎、烤、炸等手法外，還將剩餘魚肉拌入馬鈴薯製成可樂魚餅，搭配香料奶油及菠菜奶油白醬，獲得評審高度讚賞，勇奪銀牌；另一道「青醬糯米雞肉捲」則結合越南在地腰果，增添豐富口感，再獲佳作，為嘉藥再添榮耀。

嘉藥餐旅系主任戴揚飛表示，對師生在國際賽場上的優異表現深感肯定，學校長期致力營造多元且與國際接軌的學習環境，這次獲獎學生不僅展現跨領域學習成果，更成功把台灣在地風味巧妙融入西式料理，在高壓競賽中表現出成熟抗壓性與實作能力。希望透過這次寶貴實戰經驗，激勵更多學生持續精進，未來在國際舞台持續發光發熱。

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