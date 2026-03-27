選美一半「牙齒貼片」整排掉下來！　佳麗超專業1舉完美救場

▲甘末宛在選美舞台上演說時，牙齒貼片脫落。（圖／翻攝YouTube／GrandTV）



記者吳美依／綜合報導

2026泰國小姐比賽（Miss Grand Thailand 2026）25日舉行預賽，一名佳麗在台上自我介紹時，「牙齒貼片」竟當場脫落，但她不僅沒有驚慌，反而淡定轉身塞回去，超專業的危機處理，讓現場評審與觀眾讚賞不已。

根據比賽畫面，代表巴吞他尼府（Pathum Thani）的佳麗甘末宛（Kamolwan Chanago）身穿華麗閃耀晚禮服，對著鏡頭熱情地喊出開場白，未料話才說到一半，牙齒貼片竟然脫落，看起來就像整排牙齒掉下來。

▼甘末宛鎮定完成走秀。（圖／翻攝YouTube／GrandTV）



雖然當下略顯尷尬，但甘末宛展現驚人的應變能力，鎮定轉身背對鏡頭，趕緊將貼片取下、握在手中，再次面向鏡頭時，臉上已掛上無懈可擊的燦爛笑容，並自信完成剩下的走秀台步，甚至在定點擺拍時，大方對著鏡頭放電。

甘末宛的驚險救援也收到正面回饋，不僅台下觀眾起立大聲歡呼，為她加油打氣，影片在社群媒體上瘋傳後，網友也紛紛盛讚她的專業表現與應變能力。

2026泰國小姐決賽預計28日在曼谷 Bravo BKK商場MGI大廳舉行，屆時將由2025年冠軍普格皮帕特（Sarunrat Puagpipat）親自加冕，最終勝出者將代表泰國前往印度參加國際萬國小姐（Miss Grand International）總決賽。