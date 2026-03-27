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外星異形？「紫色觸手破蛋而出」嚇壞網　NASA太空人揭真相

▲▼外星異形？「紫色觸手破蛋而出」嚇壞網　NASA太空人揭真相。（圖／翻攝@astro_pettit）

▲佩蒂特種植的紫色馬鈴薯，嚇壞不少網友。（圖／翻攝@astro_pettit）

記者吳美依／綜合報導

國際太空站（ISS）一個蛋形物體上竟長出大量「紫色觸手」，詭異外型宛如外星異形，照片一出嚇壞不少網友。拍攝者兼太空人佩蒂特（Don Pettit）趕緊解釋，這其實是他在太空站種植的紫色馬鈴薯。

這張照片由美國航太總署（NASA）太空人佩蒂特（Don Pettit）拍攝與發布。他解釋，這個被誤認為「外星生物」的物體，是他在國際太空站種植的紫色馬鈴薯。

所謂的嚇人觸手是馬鈴薯嫩芽，蛋殼上的奇怪斑點，只是用來固定在簡易溫室裡的魔鬼氈。

▲▼外星異形？「紫色觸手破蛋而出」嚇壞網　NASA太空人揭真相。（圖／翻攝@astro_pettit）

▲佩蒂特經常在社群媒體分享太空人日常。（圖／翻攝@astro_pettit）

這是佩蒂特在執行第72遠征隊任務期間，利用業餘時間進行的「星際園藝」實驗。他還將其命名為「史普尼克1號」（Spudnik-1），致敬人類史上第一顆人造衛星。

即便真相大白，網友們仍心有餘悸，紛紛留言直呼，「兄弟，我真以為有東西要從那顆蛋裡面孵化出來了」、「魔鬼氈讓它看起來像是外星生物，該重啟隔離程序了」、「快用火燒死它」！

也有網友詢問不同重力環境的種植效果，佩蒂特回覆，「在沒有重力的情況下，根部會朝著四面八方亂長，而且我在太空種植的所有植物，生長速度都比地球慢得多。」

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