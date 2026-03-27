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移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

記者賴文萱／高雄報導

網路近日流傳一段驚險影片，地點位於高雄市大社區和平路一段，畫面中一輛大車載運鋼骨材料行駛於道路上，但裝載的鋼骨寬度明顯超出車身，佔據鄰近車道，險象環生。影片曝光後引發網友痛批簡直是「移動式神主牌」。對此，警方將通知車主到案釐清，若違規屬實最高可處1萬8000元罰鍰。

▲▼ 移動式神主牌！高雄大車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲移動式神主牌！高雄大車載「超寬鋼骨」上路。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友在FB地方社團發文，只見照片中一輛大車裝載鋼骨材料上路，但鋼骨寬度超出車身，畫面曝光後，不少網友紛紛痛批，「太誇張了，移動式神主牌」、「這可以檢舉吧，太便宜行事」、「這掃下去一整排耶」、「危險運輸沒有警戒車？有申請路權嗎？」更有網友憤怒指責，「想省事，不把其他用路人的生命當回事，實在惡質」、「試圖讓人變神主牌」。

▲▼ 移動式神主牌！高雄大車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大車載「超寬鋼骨」上路，網怒：掃下去一整排。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 移動式神主牌！高雄大車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對網傳影片內容，仁武分局初步檢視後指出，目前尚未接獲相關報案，但警方強調，根據規定，車輛裝載貨物時，其寬度不得超過車身；若確實有特殊需要載運不可分拆的整體物品，必須依照《道路交通安全規則》第80條至82條規定，事先向公路監理機關申請臨時通行證。

警方表示，後續將依車號，通知汽車所有人到案說明，釐清當時是否有依規定申請臨時通行證，另外，目前檢視監視器畫面，也未發現前後有警戒車輛。若查證違規行為屬實，將依《道路交通管理處罰條例》第29條規定，處以新臺幣3,000元以上、18,000元以下罰鍰。

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