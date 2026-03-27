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孫芸芸女兒「未婚生子」生父非富二代　肉搜背景一次看

▲▼孫芸芸長女未婚生子「男方首發聲」曬合照證明。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

▲廖思惟。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

記者施怡妏／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟（Trinity）在澳洲未婚生子。有傳廖思惟獨自生下小孩，是因為富二代前男友不想負責；隨後一名網友現身自稱是生父，透露孩子已經2歲，孕期全程陪在女方身邊，因為私人原因而決定分手。還有網友起底，孩子生父根本不是富二代，而是銷售員，且曾客串陸劇。

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

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▲孩子生父駁斥謠言。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

孩子生父發文　1年前已分手

一名自稱生父的男網友在貼文開頭便直言「廖思惟孩子的爸是我」，並公布多張與孕期廖思惟的合照，證實兩人的女兒是在2024年1月出生，與廖思惟已在一年前分手，分開原因較為複雜，「但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。」

對於外界質疑他在得知懷孕後消失、不願負責，他則反駁，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。」他也提到，當時雙方感情穩定，並非外界所傳的狀況。男子表示，分手細節屬於私事，不打算對外說明，目前雙方都希望過好各自的生活，不想再被打擾。

▲廖思惟跟男友慶祝情人節。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

▲廖思惟跟男友慶祝情人節。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

孩子生父「身分」遭肉搜

消息傳開後，掀起網友們熱議，但該篇文章目前已經搜尋不到，似乎刪除了。緊接著，又有網友爆料，孩子生父根本不是富二代，而是一名Li姓男子，在澳洲從事銷售工作，且曾在陸劇《遠大前程》中擔任「打醬油」的跑龍套角色，家境算是小小富，但和廖家完全比不了。

▲▼第一名媛變阿嬤！47歲孫芸芸追愛經歷一次看　給女兒勇氣未婚當媽。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲廖思惟。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

▲孩子生父。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

孫芸芸飛抵澳洲陪產　「支持她的選擇」

當時廖思惟在澳洲生產，孫芸芸第一時間搭機飛往澳洲，社群上看似是度假，實際上是陪產，延續她一貫對家庭生活的低調與保護。

事實上，夫妻倆過去經常往返台澳，只為了幫女兒洗衣煮飯，護女心切可見一斑。面對外界紛爭，孫芸芸向《鏡周刊》回應「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」微風集團則低調表示，「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心。」

▼孫芸芸（右）與媽媽何念慈（中）、女兒廖思惟（左）三代同框。（圖／翻攝自IG／aimeeyunyunsun）

▲▼孫芸芸（右）與媽媽何念慈、女兒廖思惟三代同框。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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