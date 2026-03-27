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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻　景區：禁用專業設備

▲沙姓男子攜帶的專業拍照設備。（圖／翻攝封面新聞）

▲沙姓男子攜帶的專業拍照設備。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南一名遊客沙先生26日爆料稱，在開封萬歲山景區使用相機與輔助設備為妻子拍照時，接連遭工作人員三度阻止並要求離開。對此，萬歲山景區回應指出，為避免商業拍攝影響遊覽秩序，已自2月起禁止使用支架、閃光燈等專業設備。

《封面新聞》報導，3月26日，河南遊客沙先生向媒體反映，他在開封萬歲山景區遊玩時，用專業設備幫妻子拍照，3次被工作人員阻攔、驅趕，「他們說是景區禁止外來商業拍攝。我現場打開微信聊天，證明我們是夫妻關係還是不行，說禁止攜帶專業道具設備。」

▲沙姓男子攜帶的專業拍照設備。（圖／翻攝封面新聞）

沙先生表示，他與妻子於22日下午自駕約150公里抵達開封萬歲山景區，晚間準備拍攝夜景。當晚8時許，他使用相機及輔助設備拍照時，先後有三名工作人員前來查詢並阻止拍攝，即使出示兩人關係證明，仍未被允許繼續拍攝。

他指出，有工作人員詢問是否為「黑拍」，並要求證明兩人關係，即使已確認非商業拍攝，仍陸續遭不同人員干預，最終制止其拍攝行為。
對此，萬歲山景區工作人員回應，園區自2月起已禁止商業拍攝，普通遊客可使用手機或相機拍攝，但不得使用支架、閃光燈等設備，主要考量避免熱門景點出現擁堵，影響其他遊客。

工作人員強調，景區內提供官方攝影服務，遊客可選擇付費拍攝，相關拍攝團隊指出，服務價格分為69元（人民幣，下同）、99元與159元等不同方案，內容包括拍攝與精修照片。

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