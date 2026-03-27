超商周末優惠齊發！冰淇淋紅茶「買2送2」、零食民生品「買1送1」

▲7-11連續3天冰淇淋紅茶「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

陪消費者撐過月底，4大超商祭出新一波優惠！7-ELEVEN「超值五六日」CITY TEA冰淇淋紅茶「買2送2」，還有多項食品、民生品「買1送1」；全家「康康5」則主打霜淇淋2支55元，多款飲料、零食「買1送1」。萊爾富同步推出泡麵、冰品「買1送1」優惠，OKmart也祭出冰品「第2件5折」與新品烤翅嚐鮮價。

★7-ELEVEN

●門市「超值五六日」

7-ELEVEN推出「超值五六日」優惠，3月27日至3月29日限時登場，主打咖啡、飲品、零食、生活用品多項促銷，並以「買1送1」、「第2件10元」、「加1元多1件」等優惠形式，讓消費者在月底補貨。

CITY系列現調飲品方面，多款咖啡與茶飲推出高折扣優惠，包括CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵與大杯燕麥拿鐵皆祭出「第2杯10元」，CITY PEARL珍珠奶茶則為「2杯99元」，CITY TEA冰淇淋紅茶推出「買2送2」，CITY PRIMA精品香柚厚拿鐵則為「2杯120元」。

零食與泡麵方面，則以多件優惠為主，韓國Binggrae牛奶推出「買2送1」，農心辛辣白菜風味拉麵為「買1送1」，微笑河馬餅與Kid-O三明治餅乾皆為「第2件10元」，日本黑雷神草莓巧布朗尼則推出「加1元多1件」。

冰品、甜點類商品也有多項優惠，包括杜老爺曠派玫瑰鹽焦糖巧克力雪糕、雙倍巧克力甜筒「同品項10件299元」，瑞穗鮮乳雪糕為「任選6件200元」，森永牛奶糖雪派為「買2送1」，福樂優酪系列則為「2件49元」。

此外，民生用品與日用品同步推出促銷，DUSKIN餐具洗潔精為「買2送2」，靠得住衛生棉為「2件89元」，舒潔抽取衛生紙單串89元，UNIDESIGN酒精濕巾單件39元，永備與勁量電池則推出「買1送1」。

▼7-ELEVEN自3月27日至3月29日「超值五六日」。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家便利商店推出「康康5」優惠，3月27日至3月31日連續5天登場，飲品、零食、冰品等主打「買1送1」、「加價多1件」等優惠，同步涵蓋咖啡、霜淇淋等熱銷商品。

●全家「康康5」｜3月27日－3月31日

・Let’s Café特大杯美式，任選2杯95元（原價每杯55元）。

・Let’s Café特大杯拿鐵，任選2杯95元（原價每杯65元）。

・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶，2杯65元（原價每杯45元）。

・Fami!ce霜淇淋（不限口味），2支55元。

・FamiCollection竹炭天然鹼性水2.5L，買1送1。

・KIRIN生茶－焙茶，買1送1。

・杜老爺特級冰淇淋甜筒，買1送1。

・雀巢奇巧酥脆威化巧克力，任選買1送1。

・雀巢奇巧威化巧克力，任選買1送1。

・日清巧克力三明治餅乾，任選加10元多1件。

・日清草莓三明治餅乾，任選加10元多1件。

・雙響泡日式雞白湯麵，加10元多1件。

▼全家「康康5」優惠，3月27日至3月31日連續5天登場。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月29日推出「限時殺5日」優惠，台畜炭烤豬肉串單件特價35元，杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒、農心爽口海鮮烏龍麵、農心安城湯麵、HiLife Original海洋深層水2000ml等「買1送1」，另有雙響泡日式雞白湯麵「第2件10元」、微醉系列「任選3件79折」。

●門市｜即日起至3月29日

・台畜炭烤豬肉串，單件35元（原價49元）。

・杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒，買1送1（原價45元）。

・農心爽口海鮮烏龍麵，買1送1（原價49元）。

・HiLife Original海洋深層水2000ml，買1送1（原價49元）。

・農心安城湯麵，買1送1（原價49元）。

・雙響泡日式雞白湯麵，第2件10元（原價35元）。

・微醉系列（白色／白葡萄／葡萄／乳酸350ml），任選3件79折（原價49元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 推出多款台味新品，主打香菜風味烤翅與經典醬燒小食，並看準即將到來的囤冰熱潮，推出「冰品第2件5折」優惠。其中全新微波新品「OKchoice濃香菜烤翅」主打香菜風味，4月2日至4月5日連假期間單件優惠55元；另推出「OKchoice醬燒豆干」新品，搭配熱銷「OKchoice三杯米血」推出任選2件9折。3月27日至3月29日也同步推出雪糕系列第2件5折活動。

●門市｜3月27日至3月29日

・初鹿牧場牛奶雪糕，第2件5折（原價45元／件）。

・阿奇儂鮮乳坊－生巧克力戀乳雪糕，第2件5折（原價40元／件）。

●門市｜4月2日至4月5日（連假）

・OKchoice濃香菜烤翅，單件55元（原價59元／件）。

・OKchoice醬燒豆干＋OKchoice三杯米血，任選2件9折（原價49元／件）。