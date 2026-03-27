屏東男深夜無照毒駕！忘打方向燈露陷　棄機車赤腳跑給警察追

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東恆春分局員警26日深夜11時30分許執行巡邏勤務時，於恆春鎮恆南路段見一名張姓男子(58歲)騎機車從旁駛出，且未打方向燈，警方立即上前攔查，惟張男拒絕停下，於恆南路段連續變換車道、未依規定使用方向燈、逆向、闖紅燈等，甚至一度棄車赤腳逃逸，但仍遭尾隨在後的警方強制攔截，赫然發現張男竟是無照毒駕，全案依法送辦、舉發。

▲屏東男無照毒駕，沿路逆向危險駕駛。（圖／記者陳崑福翻攝）

初步了解，當時恆春警方正在執行例行性巡邏勤務，偶然發現張男騎機車從旁竄出，且未打方向燈即轉彎，警方立即上前示意其停下，惟張男竟拒絕攔查，猛催油門逃逸，為甩開警方追捕，竟還在恆南路段連續變換車道、未依規定使用方向燈、逆向、闖紅燈，一路危險駕車，甚至最終不惜棄車、赤腳跑進小巷中躲避，但最終仍遭緊追不捨的員警攔截逮捕。

警方經使用唾液快篩、尿液採驗後，發現張男毒品安非他命呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）等案偵辦；另張男無照駕駛，依法可處新台幣1萬8000元以上罰款，吊扣機車牌照三個月，並移置保管車輛，警方依法舉發。

▼張男一度棄車赤腳跑給警察追，最終仍落網被逮。（圖／記者陳崑福翻攝）