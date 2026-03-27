離婚15年擺爛少付生活費、房貸　前夫超慘！中風仍要付2777萬

▲台中一對離婚15年的夫妻因協議生活費與房貸鬧上法庭，法院判前夫須賠2777萬元。（示意圖／取自unsplash）

記者葉品辰／台中報導

一對離婚近15年的前夫妻，因離婚協議中房貸與生活費約定爆發高達近2800萬元糾紛，女方控訴經營傳播公司的前夫，離婚後長年未依約支付每月20萬元生活費與房貸，憤而提告。法院審理後認定，離婚協議內容明確且具拘束力，最終判決前夫須給付共2777萬餘元。

判決指出，雙方於1994年結婚，育有一名子女，2010年離婚時簽署離婚協議書，約定由男方負擔女方名下台中房產1000萬元房貸，另須給付800萬元購屋款，以及每月20萬元作為女方及子女生活費，直至女方過世。女方主張，前夫僅在離婚初期支付部分款項，其後長期未依約履行，房貸與生活費多由自己負擔，因此提告追討。

男方辯稱，已出售房產並清償部分貸款，且雙方曾口頭協議調降生活費至每月2萬至4萬元，另主張自己多年來已支付大筆費用，並因罹患青光眼、腦中風及疫情影響收入，請求減免給付責任。

不過法院認為，離婚協議書條款文字明確，並未約定可隨收入調整或口頭變更，男方也未提出證據證明雙方有降價合意，且未依約將款項匯入指定帳戶，改以代付其他費用亦不算履約。法院還認定，男方僅清償部分房貸，仍須補足約485萬元，並應依約支付800萬元購屋款；至於生活費部分，男方5年間僅支付約187萬元，明顯不足，應補足近5年及後續2年共1492萬餘元。至於健康與收入因素，法院認為仍屬可預見風險，不構成情事變更，最終判決男方須合計給付逾2777萬元。