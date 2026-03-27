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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談顏慧欣離世　鄭麗君哽咽喊難過不捨：是最佳戰友

記者崔至雲／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，享年53歲，震驚政界。對此，行政院副院長鄭麗君今（27日）哽咽接受媒體受訪表示，「從知道她離世到現在，一想到她，我就非常難過跟不捨」，「我要深深感謝她對台灣、對國家所有的付出跟貢獻」。

▲▼行政院副院長鄭麗君哽咽。（圖／記者崔至雲攝）

▲行政院副院長鄭麗君哽咽。（圖／記者崔至雲攝）

鄭麗君表示，她心情還是非常難過。顏慧欣是非常非常優秀的國際經貿長才，一直非常欣賞她的專業跟才能，在談判團隊中她也始終是他們最佳戰友。

鄭麗君哽咽指出，「從知道她離世到現在，每一天……對不起，一想到她我就非常難過跟不捨。那心裡也對她滿滿的感念跟感謝。非常謝謝她，無論在對台灣國際經貿關係的研究，以及她專業的論述，還有工作的熱忱、對台灣的使命感，我要深深感謝她對台灣、對國家所有的付出跟貢獻」。

鄭麗君說，顏慧欣付出跟貢獻不是只是在談判團隊，大家都知道她從擔任學者一直到身為政府各單位的顧問，一直到加入政府團隊，身為台美會主委、擔任談判團隊的副總談判代表，她始終是這麼的專業堅毅、這麼的為台灣努力而付出。不論於公於私，都要感謝她所有的付出跟傑出的貢獻。

鄭麗君再說，知道消息之後，他們非常的難過跟不捨，尤其是這幾天看到網路上的一些訊息，還有媒體的報導，院長卓榮泰也讓她看了她的辭職信，心中有更多的不捨。卓榮泰已經指示行政院依據相關的辦法，他們啟動調查程序。卓榮泰也特別指示依照行政院安全及衛生防護委員會運作，請外部委員來參與調查，來了解整個實際的情況。

媒體問到，過程當中有感覺到顏慧欣被行政院經貿辦總談判代表楊珍妮用孤立的方式來進行霸凌嗎？鄭麗君說明，這一場談判不是一個傳統的經貿談判，必須在短時間之內完成台美的談判，談判的工作非常的緊湊。所以在進入談判工作之後，她跟顏慧欣比較多是在會議中的討論互動，顏沒有跟她表達她在經貿辦公室裡面的工作的情況。

鄭麗君說，她有看到相關的訊息跟報導，他們有責任來加以調查了解，也要向顏慧欣的家人表達最大的慰問，後續加以了解調查之後，也讓社會來了解。
 

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