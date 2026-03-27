柯文哲遭判17年！一票人湧鍾小平FB洗版「感謝小平叔為民除害」

▲國民黨議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

前台北市長柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地院昨（26日）一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，而該案源起是經國民黨議員鍾小平舉發。政治工作者周軒PO文感謝「謝謝鍾小平、游淑慧，為民除害！」不少網友也湧入鍾小平臉書，留言洗版感謝。

一審判決出爐後，政治工作者周軒隨即在FB發文，「回到一切的起點，謝謝鍾小平、游淑慧。為民除害！」他也把矛頭指向國民黨，截圖藍營一篇「堅定支持柯文哲行使救濟權」的貼文，質疑這種態度根本是「貓哭耗子假慈悲」。

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周軒還進一步開嗆，若國民黨有種，就應該直接開除鍾小平、游淑慧、郝龍斌，「否則藍白合就是打假球！」

▲柯文哲。（圖／資料照）



網友湧入鍾小平臉書「謝謝小平哥」

此外，大批網友也在判決後湧入鍾小平的臉書留言「感謝小平哥」、「感謝小平叔為民除害」、「國民黨唯一清流」、「小平是政黨的良心」、「小平哥辛苦了！謝謝有你」、「感謝小平叔的17年」、「小平哥謝謝你的檢舉，為台北市民朋友保護公眾利益。」

▲網友留言。（圖／翻攝自鍾小平FB）



鍾小平讚「捉大放小」：給法官高度評價



柯文哲等人的判決出爐後，鍾小平受訪表示，這次的審判長江俊彥本來風評就很好，本次判決「捉大放小」，捉大像是柯文哲、前台北市議員應曉薇等人，都被判處重刑，而柯文哲前競選辦公室財務長李文宗則被判處4年6個月，台北市前副市長彭振聲更被判處緩刑，對於法官的判決他予以高度評價。

鍾小平分析，對於彭振聲判處緩刑，法官應該是覺得彭振聲當時被柯文哲壓迫，所以法外施仁，他直言，這次判決守住了法律的公平性，「捉大放小，有一些放，這在人情之內啦」。