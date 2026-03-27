聯航168人客機準備降落「防撞」警報響！　險撞黑鷹直升機

▲美國聯合航空一架客機24日晚間險些撞上一架黑鷹直升機。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯合航空一架客機24日晚間險些撞上一架黑鷹直升機，當時客機正接近機場準備降落時，這架黑鷹直升機突然從客機前方飛過，讓空中交通管制人員感到震驚。已知客機上載著162名乘客與6名機組人員，事發當下觸發空中防撞警報，距離相撞只差幾秒鐘。

觸發警報 差幾秒就撞上

CBS新聞、CNN等報導，這起發生在當地周二晚間8點40分左右，從舊金山起飛的聯合航空編號589號班機正抵達目的地，準備降落約翰韋恩機場（John Wayne Airport）的時候，突然出現一架加州國民警衛隊UH-60黑鷹直升機，導致客機駕駛艙內響起防撞警報。

The FAA says its investigation of the incident involving United flight 589 and a US Army Black Hawk will also include “whether a new measure to suspend the use of visual separation between airplanes and helicopters was applied.” https://t.co/QQzCj1ClJH pic.twitter.com/0DwdNJc8BL — Flightradar24 (@flightradar24) March 26, 2026

FlightRadar24數據顯示，兩機距離最接近時，垂直距離為525英尺（約160公尺），水平距離為1422英尺（約433公尺）。

根據聯航的說法，在最後進場階段，客機機師接到空中交通管制員的通知，稱要「留意在機場附近飛行的軍用直升機」。警報響起後，機師停止下降保持平飛，最終順利降落，機上162名乘客與6名機組員皆平安無事。

例行訓練險釀事故 當局調查

事後，加州國民警衛隊透過聲明證實，這架黑鷹直升機當時正在進行例行訓練任務，將與相關單位協同合作，對此事件進行徹底審查。

美國聯邦航空管理局（FAA）已對此展開調查。

▼黑鷹直升機當時正在進行例行訓練任務。（示意圖／達志影像／美聯社）