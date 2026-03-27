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蘋果證實停產旗艦桌機Mac Pro　高階機型全面由Mac Studio接手

▲▼Mac Pro。（圖／蘋果官網）

▲Mac Pro。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果正式確認，旗下高階桌機產品 Mac Pro 已全面停產，並且未來「沒有任何後續硬體計畫」，象徵這款曾代表專業工作站巔峰的產品正式走入歷史。

官方證實停產　產品頁面全面下架

蘋果已向科技媒體《9to5mac》證實 Mac Pro 停產的消息，目前官網已移除所有相關頁面，原本的購買頁也已導向 Mac 系列總覽頁面。這意味著 Mac Pro 不僅停止銷售，也不再列入產品線規劃。

Mac Pro 自 2019 年推出全新「刨絲器」造型設計後，一度成為影視、音樂與 3D 製作領域的高階工作站代表。2023 年 Apple 將其升級為自家晶片版本，搭載 M2 Ultra，但此後便未再更新。

Mac Studio 接棒　成為新一代專業桌機核心

隨著 Mac Pro 停產，Mac Studio 明確成為未來主打的專業級桌機產品。

目前 Mac Studio 已搭載最新 M3 Ultra 晶片，最高可配置：

◆ 32 核心 CPU

◆ 80 核心 GPU

◆ 256GB 統一記憶體

◆ 最高 16TB SSD

在效能與體積之間取得平衡，也讓蘋果以更精簡的產品線覆蓋專業市場需求。

產品線重整　Mac 桌機進入「三強格局」

在 Mac Pro 退場後，桌機產品線將簡化為三大主力：

iMac（24 吋，搭載 M4）

Mac mini（M4 / M4 Pro）

Mac Studio（旗艦桌機定位）

筆電方面則維持：MacBook Neo、MacBook AirMacBook Pro，整體產品線從入門到專業形成更清晰的分層結構。

技術轉向　多機串聯取代單機極限效能

蘋果近年也透過 macOS 新功能強化「多機協作」能力，例如支援透過 Thunderbolt 5 進行低延遲連線（RDMA），讓多台 Mac 可串聯運算，進一步擴展效能。此策略被外界視為取代傳統「單台超高階工作站」的重要方向，也被認為是 Mac Pro 逐步邊緣化的關鍵原因之一。

時代落幕　Mac Pro 用戶面臨轉換

Mac Pro 長年以高度擴充性與模組化設計著稱，深受專業用戶青睞。然而在 Apple 自研晶片架構下，系統整合與能效優先，擴充彈性逐漸讓位給整體效能與效率。

分析指出，此次停產代表蘋果已正式放棄傳統工作站思維，全面轉向高整合、高效能的產品策略。

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