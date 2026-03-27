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國泰航空4月再漲燃油附加費　長途單程多1633元

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空4月再調漲燃油附加費。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

中東戰火未歇，國際油價飆升，國泰航空宣布，4月起再度調整燃油附加費，應對燃油價格飆升，短途調漲港幣99元（約台幣408元），中途航班調漲港幣184元（約台幣746元），長途航班調漲港幣396元（約台幣1633元）。因應油價劇變，國泰航空燃油附加費也改為兩周檢討一次。

國泰航空繼3月調漲燃油附加費後，昨再度公告調漲燃油附加費，短途航班由港幣290元調整至389元（約台幣1604元），漲幅為港幣99元（約台幣408元）；中途航班由港幣541元調整為725元（約台幣2990元），調漲港幣184元（約台幣746元）；長途航班由1164元加至1560元（約台幣6433元），漲幅為港幣396元（約台幣1633元）。

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國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，為全球航空公司帶來嚴峻的經營挑戰，飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。

國泰航空指出，根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。燃油成本於2025年佔國泰航空總成本約三成，對營運至關重要，燃油附加費是航空公司緩解及彌補部分燃油成本上升的一項重要機制。

為應對航空燃油價格的急劇變化，國泰航空也公告，燃油附加費將改為每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。是次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

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