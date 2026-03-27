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距台僅110公里！與那國島戰力升級　「監視→攔截」對抗中國壓力

▲▼日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本最西端、距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島，自2016年自衛隊進駐以來將於明（28）日滿10周年。在中國持續擴張軍事活動、台海緊張情勢升溫下，當地駐軍角色已從最初的「監視」逐步轉向「攔截」。日本防衛省計畫今年起增派防空電子戰部隊，並於2030年部署地對空飛彈，顯示該島戰略地位顯著升級。

根據日媒《日本經濟新聞》，與那國島為日本最西端島嶼，距離台灣僅約110公里。當地在2015年經居民公投通過後，2016年正式設立陸上自衛隊駐地，填補過去國土防衛上的漏洞，初期以沿岸監視任務為主，藉此強化對周邊海空域的警戒與嚇阻能力。

隨著區域安全環境變化，包括中國持續擴張軍事能力、虎視眈眈，試圖以武力改變現狀，日本逐步強化該島軍事部署。2022年，日本進一步增設航空自衛隊雷達監視部隊；2024年起，負責電波蒐集與干擾敵機通訊任務的陸上自衛隊電子戰部隊也開始常駐。這些調整被視為日方因應中國軍方在周邊活動頻繁，以及對「台灣有事」情境的警戒升高。

日本防衛省規劃，今年將在與那國島部署「防空電子戰部隊」，主要任務為干擾敵方軍機通訊，並預計在2030年配置可攔截飛機與飛彈的「03式中程地對空飛彈」部隊，意味當地功能將從情報監控轉為具備實戰攔截能力。

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

▲日本防衛大臣小泉進次郎去年11月造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

事實上，日本近年已陸續在沖繩縣離島強化軍備，包括2020年在宮古島、2023年在石垣島部署飛彈部隊。若與那國島也完成飛彈部署，將使日本在西南諸島的防空與反制能力進一步成形。

不過，此舉也可能引發中國強烈反彈。報導指出，日本防衛大臣小泉進次郎去年11月訪問與那國島並向居民說明飛彈部署計畫後，中方批評此舉是刻意製造區域緊張、煽動軍事對立。此外，日本首相高市早苗去年11月曾在眾議院提及「台灣有事」言論，也使日中關係惡化。

另一方面，隨著自衛隊駐地角色擴大，與那國島民意也出現轉變。2015年公投時，支持自衛隊進駐的居民為632人、反對445人；如今傳出約9成居民支持自衛隊駐紮。不過仍有部分居民擔憂，一旦發生衝突，與那國島可能淪為敵方優先攻擊的目標，安全風險隨之上升。

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