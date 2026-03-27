想拿日本國籍更難了！居住須滿10年＋查5年稅　專家示警踩違憲紅線

▲日本東京銀座街景。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本將大幅緊縮外國人取得國籍門檻！日本法務大臣平口洋今（27）日在記者會宣布，從4月1日起，外國人申請歸化日本的居住年限原則上由現行5年提高至10年，並同步強化納稅與社會保險繳納審查。由於新制不經修法、直接以行政「運用」方式上路，引發學界質疑恐有違憲疑慮。

根據日媒《日本新聞網》、《朝日新聞》，日本現行國籍法規定，外國人申請歸化日本籍必須符合「在日本居住滿5年以上」、「年滿18歲」、「品行良好」、「具備維生能力」等條件，且須具備能應付日常生活、一定程度的日語能力，以確保能夠融入日本社會。

不過日本政府認為，作為法律地位更高的「歸化日本國籍」，其取得條件卻比「取得永久居留權」（居住年限10年）更加寬鬆，去年9月曾被政黨日本維新會批評是「反向現象」，因此決定檢討調整。

平口洋在記者會說明，新制度將從4月1日起上路，原則上要求申請者須在日本連續居住10年以上，與永住資格標準看齊。同時，申請人需提交過去5年納稅證明，以及2至3年的社會保險繳納紀錄，以確認是否存在欠繳情形。至於欠繳到何種程度會影響審查，將依個案判斷。

報導指出，此次政策並未透過修法完成，而是由法務省以行政裁量調整審查基準。日本政府強調，《國籍法》僅規定最低條件，具體審查仍屬法務大臣裁量範圍，因此無須修法即可實施，也不需設定過渡宣導期。

不過，此舉也引發法律界疑慮。熟悉移民政策的名城大學教授近藤敦認為，將居住年限從法律規定的5年「實質提高」至10年，等同變相修改法律要件，卻未經國會審議，恐違反法治原則，甚至有違憲之虞。

此外，外界也關注日本此舉是否與國際趨勢背離。近藤敦指出，雖然義大利、西班牙等國採10年居住門檻，但多數國家如德國、法國、荷蘭普遍為5年，巴西甚至僅4年、加拿大為3年。德國更在2024年修法，將居住年限從8年縮短至5年，以促進移民融入社會。

根據日本法務省統計資料，日本政府去年共核准9258人取得日本國籍，其中以中國3533人最多，其次為南韓與北韓（朝鮮）2017人，另外包括尼泊爾695人、巴西409人、越南357人。