極樂寺院！泰住持、隨從爆性醜聞　誘騙脫衣「猥褻65歲村民」

▲ 僧侶和居民揭露這起醜聞。（圖／翻攝自komchadluek.net）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國黎府傳出離譜事件，一名65歲資深僧侶頌猜（Somchai Taechapanyo）與其男性隨從鐘（Chon），涉嫌以「增強魅力儀式」之名，誘騙多名年長男性參與不當性行為，震驚當地社區。

居民目擊僧侶與隨從關係曖昧惹議

Thaiger報導，這起事件發生於黎府帕春縣，頌猜原為清刊縣僧長暨西沙旺達寺住持，當地居民與寺內僧侶24日向多家媒體披露這起醜聞，指控頌猜與隨從鐘關係曖昧，兩人經常被目擊在寺院內手牽手離開住處，還有居民聲稱看見頌猜為鐘洗衣服。

同寺僧侶西派（Siphai Dhammakusaro）證實居民說法屬實，他和其他僧侶曾多次警告頌猜行為不當，但對方始終充耳不聞。西派更指控鐘欺騙社區內的年長男性，誘使他們參加在頌猜住處進行的不雅儀式。

受害者被誘騙參與性行為儀式

65歲男子鄧（Daeng）向媒體透露受騙經過，他稱鐘有天晚上邀請他到住處，聲稱透過某種儀式能增強魅力、讓妻子更愛他。他被要求脫衣，而這種儀式包括口交等性行為，事後鐘還用僧袍的紗籠擦拭體液，並將布料交給他，宣稱穿著這條紗籠就寢能增進夫妻感情。

醜聞曝光後頌猜已轉往其他寺廟，他接受媒體訪問時稱早已將鐘逐出寺廟，否認與他有戀愛關係，也未參與任何儀式，還稱願意辭去住持及縣僧長職務以示清白。泰國國家佛教辦公室對此尚未發表聲明，但由於頌猜已辭職並搬遷，預料不會有進一步調查或懲處。