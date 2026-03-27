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馬偕前醫師樓梯間性侵學妹！她留遺書罵「人渣」　判刑4年半

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女學生遭性侵後，心情鬱悶，多次尋死。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

一名女學生在Dcard發文控訴，指稱遭馬偕醫院王姓前醫師拉到醫院樓梯間性侵，王男也遭檢方起訴，沒想到法院審理期間被害人輕生，留遺書「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。王男一審遭判刑6年，高等法院二審先前逆轉改判無罪，但發回更審後，更一審又將他改判4年6月。

本案發生後馬偕醫院立即解聘王男，王男目前仍在北部某醫院任職。檢方起訴指出，王男2020年間於網路上認識當時就讀醫學院的女學生，由於是學長學妹關係，2人頗有話題。當年底女學生到馬偕醫院精神科看診，王男就相約見面聊天。

但女學生指控，王男假藉要看照片為由，將她帶到醫院4樓逃生梯出口的樓梯間、沒有監視器的死角，而後不顧她的推拒，性侵得逞。女學生之後在Dcard發文，引起重視，檢方傳喚王男到案後，對王男提起公訴，案件進入法院審理程序。

但女學生經此事後遭受打擊，體重自案發前的51公斤，2個月後驟減10％成為45公斤。另外男友更證稱，她在事發後哭著說出此事，而後女學生更曾經三次吞藥、一次燒炭、一次上吊。她看了精神科醫師、心理師，都在諮詢內容中記載，女學生在事發後腦海中的假性幻聽會陳述「被玷汙了怎麼不去死一死」等內容。最後女學生在2022年6月間跳樓輕生，留下署名給王男的遺書，內容提到「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。

一審法院審理過程中，王男否認犯罪，辯稱雙方當時情投意合，並無違反意願而發生關係。一審法院根據眾多客觀證據，認定王男有罪，並審酌一切量刑因素後，將王男判刑6年。但案件上訴二審後，高院卻逆轉判決王男無罪。案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，又改認定王男有罪，改判處有期徒刑4年6月。

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