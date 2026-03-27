台東分局啟動大執法　強力取締無照駕駛守護交通安全

▲台東警加強重大違規取締。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化道路交通安全，配合《道路交通管理處罰條例》第21條修正新制於今年1月31日正式施行，台東縣警察局台東分局宣布，將於3月29日至31日展開交通事故防制專案大執法，針對多項重大違規行為加強取締，降低事故發生風險。

警方表示，本次專案採不定時、不定點方式執行，重點取締項目包括無照駕駛、酒後駕車、未繫安全帶及未戴安全帽等違規行為。透過強化執法作為，遏止高風險違規行為上路，維護整體交通秩序。

台東分局指出，未具備合法駕駛資格者，因缺乏完整駕駛訓練及風險判斷能力，發生交通事故的機率相對較高，對自身及其他用路人均構成潛在危險。呼籲民眾切勿無照駕駛，應依法取得駕照後再行上路。

警方強調，取締僅為手段，預防交通事故才是最終目標。提醒駕駛人行經路口時應減速慢行，確實觀察左右來車動態，即使無號誌路口亦應提高警覺。唯有駕駛人與行人共同遵守交通規則，才能有效降低事故風險，營造安全友善的用路環境。

台東分局同時呼籲民眾養成良好駕駛習慣，掌握「注意路況、減速慢行、遵守規則」三大交通安全原則，從日常行為落實安全觀念，確保每一次出門都能平安返家。