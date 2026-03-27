陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

▲大陸南方地區近期將出現大暴雨。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方地區近期持續出現陰雨綿綿的天氣，相關氣象部門預警，將出現今（2026）年首場大範圍強對流天氣，預計至3月底將出現暴雨甚至大暴雨，並伴隨雷暴大風、冰雹與短時強降雨，清明節前後，降雨仍將持續，部分地區累積雨量明顯偏多。

《北晚在線》報導，近日，南方大部地區處於陰雨連綿模式，部分地區雨勢較強，南方將迎今年首場大範圍強對流天氣。今明兩天，南方將持續多雨狀態，中到大雨主要集中在廣西北部、湖南中南部、江西中南部、福建西部等地，不過強降雨比較分散。

「中國天氣網」氣象資訊顯示，隨著暖濕氣流持續增強，新一輪降雨將接續發展，強降雨範圍逐步擴大，強對流現象也將更趨明顯。

預計3月29日至31日，四川盆地東部、江漢、江淮南部、江南、華南北部及貴州東部等地部分地區將出現大雨至暴雨，局部地區可能達大暴雨等級，並伴隨雷暴大風、冰雹及短時強降雨，「此輪強對流天氣較為劇烈，主要因低空暖濕氣流輸送水氣增強，同時高空槽東移、冷空氣南下，水氣條件、不穩定能量及觸發條件均優於前幾輪降雨過程。」

天氣預報顯示，降雨將持續至清明節前後。4月2日至4日，江南、華南北部及貴州、四川盆地東部等地仍有中到大雨，局部地區有暴雨。4月5日清明節至8日，江南、華南北部及重慶、貴州東部累計降雨量預計達40至80毫米，部分地區超過100毫米，較常年同期偏多。

整體而言，未來10天內，江南、華南北部及貴州東部降雨量將明顯高於常年，部分地區偏多達6成至2倍，局部甚至超過3倍，並可能伴隨強對流天氣發生。