　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

▲大陸南方地區近期將出現大暴雨。（圖／翻攝中國天氣網）

▲大陸南方地區近期將出現大暴雨。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方地區近期持續出現陰雨綿綿的天氣，相關氣象部門預警，將出現今（2026）年首場大範圍強對流天氣，預計至3月底將出現暴雨甚至大暴雨，並伴隨雷暴大風、冰雹與短時強降雨，清明節前後，降雨仍將持續，部分地區累積雨量明顯偏多。

《北晚在線》報導，近日，南方大部地區處於陰雨連綿模式，部分地區雨勢較強，南方將迎今年首場大範圍強對流天氣。今明兩天，南方將持續多雨狀態，中到大雨主要集中在廣西北部、湖南中南部、江西中南部、福建西部等地，不過強降雨比較分散。

▲大陸南方地區近期將出現大暴雨。（圖／翻攝中國天氣網）

「中國天氣網」氣象資訊顯示，隨著暖濕氣流持續增強，新一輪降雨將接續發展，強降雨範圍逐步擴大，強對流現象也將更趨明顯。

預計3月29日至31日，四川盆地東部、江漢、江淮南部、江南、華南北部及貴州東部等地部分地區將出現大雨至暴雨，局部地區可能達大暴雨等級，並伴隨雷暴大風、冰雹及短時強降雨，「此輪強對流天氣較為劇烈，主要因低空暖濕氣流輸送水氣增強，同時高空槽東移、冷空氣南下，水氣條件、不穩定能量及觸發條件均優於前幾輪降雨過程。」

天氣預報顯示，降雨將持續至清明節前後。4月2日至4日，江南、華南北部及貴州、四川盆地東部等地仍有中到大雨，局部地區有暴雨。4月5日清明節至8日，江南、華南北部及重慶、貴州東部累計降雨量預計達40至80毫米，部分地區超過100毫米，較常年同期偏多。

整體而言，未來10天內，江南、華南北部及貴州東部降雨量將明顯高於常年，部分地區偏多達6成至2倍，局部甚至超過3倍，並可能伴隨強對流天氣發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮航空機票限時77折　來回最低3122元
快訊／記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停
郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」
遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女獲准安樂死　執行注射
最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻　景區：禁用專業設備

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

陸定調「Token」翻譯名「詞元」　截至3月日均詞元調用量已超140兆

陸商務部長與美貿易代表會面　當面表達301調查嚴正關切

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

國台辦聲援柯文哲　陸委會：中華民國獨立審判，不用中共指指點點

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

大陸要幫台灣蓋「東西部高速公路」　梁文傑：像傅崐萁講的

泡泡瑪特港股「又跌了」！　官宣下半年推「真正的LABUBU 4.0」

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為「太短」

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻　景區：禁用專業設備

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」　清明前後仍有不少雨水

陸定調「Token」翻譯名「詞元」　截至3月日均詞元調用量已超140兆

陸商務部長與美貿易代表會面　當面表達301調查嚴正關切

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

國台辦聲援柯文哲　陸委會：中華民國獨立審判，不用中共指指點點

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

大陸要幫台灣蓋「東西部高速公路」　梁文傑：像傅崐萁講的

泡泡瑪特港股「又跌了」！　官宣下半年推「真正的LABUBU 4.0」

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為「太短」

想拿日本國籍更難了！居住須滿10年＋查5年稅　專家示警踩違憲紅線

一把鑰匙牽動安全　台東新豐警細心訪查成功尋主

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

《天國降臨救贖2》總監狂吹DLSS5　「看衰抹黑」也難阻擋崛起

台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

你容易在愛情中劈腿嗎？超準心理測驗檢視愛情盲點

轎車自撞阿里山鐵路號誌！警方到場「車內無人」　追查肇逃駕駛中

林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

【沈慶京交保】5小時籌出3000萬！　兒提6大袋現鈔衝法院

大陸熱門新聞

羅技廣告「辱華」酸買家：像狗一樣　被罵到下架

快訊／柯文哲遭判17年　國台辦嗆「綠色恐怖」、多行不義必自斃

國台辦聲援柯文哲　陸委會：不用中共指指點點

iPhone 4陸市場回收價「暴漲80倍」

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陸要幫台灣蓋東西部高速公路　梁文傑：像傅崐萁講的

梁文傑：所有人都該讀徐春鶯起訴書

泡泡瑪特港股「又跌了」！

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為太短

陸氣象局警示「南方將出現大暴雨」 清明前後仍有不少雨水

陸定調「Token」翻譯名「詞元」 截至3月日均詞元調用量已超140兆

陸男子幫太太拍照「器材太專業」遭阻 景區：禁用專業設備

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母耐心解釋物理

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

更多熱門

相關新聞

明天中部以北防較大雨勢　下周還有更強鋒面接力

明天中部以北防較大雨勢　下周還有更強鋒面接力

鋒面影響，今晚北台灣降雨機率增加，明天台中以北防較大雨勢，高溫也會略為下降。周末天氣逐漸穩定，下周二又有一波更強鋒面接近，雨區擴大。清明連假預估還有華南雲系影響，降雨機率增加。

入夜北台灣轉濕涼　明天中部以北防較大雨勢

入夜北台灣轉濕涼　明天中部以北防較大雨勢

要變天了！ 鄭明典PO圖提醒

要變天了！ 鄭明典PO圖提醒

鋒面接力！　明雨區擴大

鋒面接力！　明雨區擴大

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

關鍵字：

南方暴雨強對流清明降雨氣象暴雨

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

伊朗回應15點停火協議　開4條件

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面