演唱會變地獄！英女站搖滾區遭當眾侵犯　26歲男「緊貼身後洩慾」

▲ 女子在演唱會上自拍錄影，意外拍下嫌犯從身後接近、犯案的過程。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦O2體育館25日晚間發生一起離譜事件，一名26歲男子在饒舌歌手Gunna演唱會現場，趁著人群擁擠之際從後方侵犯一名20多歲女性觀眾，當場被場館保全及警方逮捕。

自拍影片曝光 開心跳舞竟遭後方狼爪

受害女子上傳當時的自拍影片，畫面中她正和朋友站在搖滾區欣賞表演，開心跟著節奏舞動身體，未曾察覺身後有人接近，未料嫌犯開始對她毛手毛腳，最後甚至在她腿上洩慾，令她當場崩潰怒罵。

Woman Speaks Out After ‘Sick’ Man Allegedly Ejaculates On Her Leg At Gunna London Concert, Says He Showed No Remorse’ When Confronted pic.twitter.com/qwKuzqKeVg — The Timeline Podcast (@TheTimelinePod1) March 26, 2026

倫敦警察廳發言人向《地鐵報》（Metro）證實，警方當晚8時20分接獲場館管理人員報案，稱一名20多歲女性從後方遭男子性侵，由於現場本就有員警駐守，場館保全人員制伏嫌犯後迅速將他逮捕。目前該名26歲男子已被拘留偵訊，尚未獲得保釋。

受害女崩潰痛哭 演唱會體驗全毀

受害女子控訴整場演唱會的體驗「完全被毀」，事發後她哭了一整天，腦中不斷重播當時的畫面。警方強調，受害者目前正接受專業人員協助與支持。

O2體育館則聲明稱這是一起獨立事件，場館保全與警方已迅速因應，「此案現由倫敦警察廳處理，我們的首要任務始終是訪客的安全與福祉。」Gunna團隊對此則尚未公開評論。