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郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」

▲郭正亮最新病況。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

▲郭正亮最新病況。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

 記者郭運興／台北報導

前立委郭正亮25日節目直播時，突然出現「眼歪嘴斜」情況，他在直播結束後立刻就醫，而隔天26日早上固定播出的節目也因暫停一次，但郭正亮仍照常在晚上的節目露面，可以看到一側臉頰明顯腫脹。他透露，因為症狀輕微，做了一些檢查，病況是耳朵、一側的淋巴腺腫大，所以造成顏面神經發炎，自己昨天睡了很久，有很好的朋友要幫忙安排大醫院做全身檢查，下禮拜也會去做，總之，經過這次事件是認老了。

郭正亮25日於中天節目《綠也掀桌》直播時，不料突然出現眼歪嘴斜的情況，驚覺不對的網友紛紛留言，「亮哥要注意一下臉部有點不對稱，要注意健康」、「嘴已經歪了啦」、「趕快去看醫生」。

郭正亮26日早上固定在YT播出的《亮劍台灣》節目也暫停一次，頻道也發文，亮哥今天請病假，《亮劍台灣》休息一次，請大家見諒，感謝感謝。並且配上一張寫著「我請病假，請為我加油」的照片。

但郭正亮晚上則照常在節目《亮話天下》露面，可以看到郭正亮的一側臉頰明顯腫脹，他表示，早上節目沒播很抱歉，但實在太多朋友關心，實在是沒辦法一一答覆，所以乾脆今晚直播好了，跟大家說清楚。

郭正亮透露，自己嘴巴有問題，還沒有完全康復，不過運氣不錯，要特別感謝中天節目，因為在節目上病況爆發，節目結束後，主持人李珮瑄真的是自己的救命恩人，苦勸他一定要看醫生、也幫忙打聽醫院。

郭正亮表示，總之後來自己不是被送醫，而是自己去看醫生，醫生也沒有看多久，因為症狀輕微，也做了一些動作檢查，病況就是耳朵、一側的淋巴腺腫大，所以造成顏面神經發炎，所以現在嘴巴還是有點硬硬的。

郭正亮也表示，自己昨天睡了很久，早上節目暫停一次，自己是工作狂，但也知道節制，睡眠非常重要、節目少上一點、要增加運動，這些自己都知道，也有很好的朋友要幫他安排大醫院做全身檢查，下禮拜也會去做，也感謝有位朋友介紹健身教練，總之，自己經過這次事件是認老了。

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