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社會 社會焦點 保障人權

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方將張男壓制逮捕。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名39歲張姓男子，昨（26）日深夜在家中不明原因，突然持菜刀攻擊70歲母親，造成張母頭部、四肢多處，導致母親一度陷入昏迷，救護人員趕抵時驚見張母倒臥血泊，經緊急送醫搶救，目前仍在加護病房，幸生命跡象平穩。至於張男，案後全裸走出社區，精神狀況不穩，手持刀具且抱著1組除顫器，身上則濺滿母親的血，警方到場立刻將其壓制逮捕，並強制送醫，詳細案發情形警方仍在釐清中，全案朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

據查，本案發生在昨晚9時36分左右，台中市南區某社區大樓，發現1名男子全身赤裸，身上有多處血跡，緩緩步出社區大廳，走向街道，住戶及保全人員立即通報警消，救護人員抵達男子9樓住處時，赫見1名婦人倒臥客廳，身上大量出血陷入昏迷，立刻施以急救，並送往中山附醫搶救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張男案後裸體走在大街，右手持刀、左手抱著除顫器。（圖／民眾提供）

事後男子被發現裸體走在附近大街，右手持刀、左手不明原因抱著1組除顫器（AED），不少民眾見狀紛紛躲避；警方迅速到場，使用辣椒水將他壓制逮捕，因張持續情緒激動，再將他送往中國附醫治療，張男到院時不斷大喊「為什麼要殺我？」，但其身上並未有明顯傷勢，身上血跡均為噴濺血跡。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲張男到院時不斷大喊「為什麼要殺我？」。（圖／記者許權毅攝）

警方初步調查，張男精神狀況不穩定，昨晚父親出門，與廖姓母親2人在家，張男疑與母親發生細故，進一步持菜刀攻擊母親，造成母親頭部及四肢有多處傷勢；目前母親意識清楚，在醫院接受治療，張男也還在就醫，母子都還無法接受警詢，將待2人病況穩定，警方再行偵訊，以釐清確切案情。

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