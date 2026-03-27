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陸定調「Token」翻譯名「詞元」　截至3月日均詞元調用量已超140兆

▲大陸官方定調Token中文翻譯為「詞元」。（圖／翻攝央視）

▲大陸官方定調Token中文翻譯為「詞元」。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國發展高層論壇2026年年會23日在北京舉行，大陸國家數據局局長劉烈宏表示，「Token」官方翻譯確定為「詞元」，並指出截至今（2026）年3月，大陸日均詞元調用量已超過140兆，顯示人工智慧應用快速成長並進入規模化發展階段。

《央視》報導，在23日舉行的中國發展高層論壇2026年年會上，國家數據局局長劉烈宏給出了一個清晰的定位，Token「詞元」不僅是智能時代的價值錨點，更是連接技術供給與商業需求的「結算單位」，為商業模式的落地提供了可量化的可能。

▲阿里巴巴推出AI大模型通義千問3.0。（圖／CFP）

▲大陸AI大模型通義千問。（圖／CFP）

劉烈宏表示，截至2025年底，中國已建成超過10萬個高品質數據集；至2026年3月，日均詞元調用量突破140兆，較2024年初約1000億成長逾千倍，較2025年底的100兆增加超過四成。另有數據平台顯示，大陸AI大模型週調用量已連續三週超越美國。

在人工智慧運算中，詞元為模型處理資訊的最小單位，不論使用者輸入或AI生成內容，皆需拆解為詞元進行運算，因此詞元調用量被視為衡量模型活躍度與產業價值的重要指標。以近期受到關注的「龍蝦」應用為例，其在執行任務過程中需頻繁調用大模型，詞元消耗量可達一般模型的數倍甚至數十倍以上。

劉烈宏表示，詞元調用量快速提升，反映中國人工智慧發展進入成長加速期，應用場景持續擴展，從對話型系統延伸至具決策與執行能力的智能體，產業競爭力同步提升。


劉烈宏強調，數據集供給持續增加，數據要素價值逐步釋放，人工智慧創新發展已進入良性循環，「未來，國家數據局將以應用場景需求為導向，推動試點工作，提升高品質數據集供給，強化技術可行性與實用性。」

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