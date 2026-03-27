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陸商務部長與美貿易代表會面　當面表達301調查嚴正關切

▲大陸商務部長王文濤與美國貿易代表葛里爾會面。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸商務部長王文濤與美國貿易代表葛里爾會面。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部部長王文濤昨（26）日在喀麥隆出席世界貿易組織第14屆部長級會議期間，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）會面，雙方就中美經貿關係及多邊合作交換意見。王文濤當面對美方發起301調查表達嚴正關切，成為此次會談重點之一。

▲大陸商務部長王文濤與美國貿易代表葛里爾會面。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，3月26日，商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫得出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表格里爾。雙方就中美經貿關係、多邊和區域經貿合作等問題深入交換意見。中國常駐世貿組織代表團大使李詠箑參加會見。

王文濤表示，國家主席習近平曾指出，經貿應成為中美關係的「壓艙石」與「推進器」，而非衝突點，雙方應落實兩國元首會晤及通話共識，妥善處理競爭與合作關係，並加強互利合作與溝通。

他進一步指出，中方願與美方在多邊與區域經貿領域深化合作，包括推動世界貿易組織改革，以及促進亞太經合組織與二十國集團相關會議成果。

至於美國以「產能過剩」及「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內多個經濟體發起301調查，王文濤在會中表達嚴正關切。

美國貿易代表格里爾表示，過去一年美中雙方持續進行建設性經貿磋商，並保持溝通與合作，美方願在兩國元首共識基礎上，加強對話，推動雙邊經貿關係穩定發展，「美方願與中方在世界貿易組織及區域合作框架下，加強交流與合作。」

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