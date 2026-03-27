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首度投入實戰！　五角大廈證實：對伊朗行動部署GARC無人艇

▲▼美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）向《路透》透露，由馬里蘭州BlackSea公司製造的「全球自主偵察艇」（GARC）已投入代號「史詩怒火行動」的對伊作戰任務。（圖／翻攝自YouTube／BlackSea Technologies）

▲ GARC已投入美軍對伊作戰任務。（圖／翻攝自YouTube／BlackSea Technologies）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部證實，已在對伊朗軍事行動中部署無人駕駛快艇執行巡邏任務，為華府首次公開在實際衝突中使用這類載具。外媒指出，儘管美國海軍多年來推動無人水面艦隊計畫屢遭挫折，五角大廈仍決定將這項新興武器投入實戰。

GARC無人艇投入史詩怒火行動　累積450小時航行

美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）向《路透》透露，由馬里蘭州BlackSea公司製造的「全球自主偵察艇」（GARC）已投入代號「史詩怒火行動」的對伊作戰任務。

霍金斯表示，「美軍持續在中東地區部署無人駕駛系統，包括GARC等水面無人機資產」，在支援史詩怒火行動的海上巡邏中已累積450小時航行時數，航行逾2200海里。

烏克蘭重創俄黑海艦隊　無人艇成新興作戰武器

烏克蘭利用裝載炸藥的快艇重創俄羅斯黑海艦隊後，無人艦艇近年逐漸嶄露頭角。伊朗近一個月來已至少兩度使用海上無人機攻擊波斯灣油輪，而長約5公尺的GARC可用於監視或自殺式攻擊，不過目前並無跡象顯示美軍將無人艇用於攻擊行動。

測試曾高速撞船、故障　仍被列入第5艦隊編制

GARC計畫過去面臨多項技術和安全問題，《路透》去年揭露，該艇在軍事測試中曾高速撞上另一艘船隻；知情人士還提到，近幾周在中東進行的測試中還有一艘GARC故障無法運作。

儘管如此，霍金斯強調GARC是新興能力，屬於美國第5艦隊操作的水面無人機隊一部分，旨在強化對區域水域態勢的了解。

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