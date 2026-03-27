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美機場塞爆、旅客錯過班機！　川普喊「緊急狀態」將簽行政令支薪

▲▼美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社） 

▲ 川普將簽署緊急行政命令，解決機場塞車問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府部分停擺逾一個月，國土安全部（DHS）資金中斷影響各地機場運作。總統川普26日稱機場已進入緊急狀態，將簽署行政命令，直接支付運輸安全管理局（TSA）人員薪資，藉此緩解全美各大機場嚴重塞車問題。這項決定繞過國會程序，動用國家緊急法賦予的總統權力。

川普批民主黨製造國家危機　動用緊急權力

綜合《福斯新聞》等美媒，川普在自家社群平台Truth Social發文抨擊民主黨「魯莽製造真正的國家危機」，強調將運用法律授權保護國家。他寫道，「我將簽署命令，指示國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）立即支付TSA人員薪資，以處理這個緊急狀況，並迅速阻止民主黨在機場造成的混亂。」

停擺41天預算凍結　TSA員工2個月沒薪水

▲▼費城國際機場安檢隊伍大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費城國際機場安檢隊伍大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

這場風波源於長達41天的政府部分停擺，導致國土安全部（DHS）預算被凍結。民主黨拒絕通過相關撥款，試圖藉此限縮移民執法權限，導致TSA員工連續2個月領不到薪水。許多員工請病假抗議，造成安檢關卡大排長龍，數以千計旅客錯過班機。

白宮預算管理辦公室（OMB）發言人考利（Rachel Cauley）聲明說明，川普此舉與先前民主黨停擺期間支付軍隊薪資的作法類似。國土安全部長穆林則發文稱，「我要感謝總統先生，感謝他領導團隊尋求解決方案以向TSA員工支薪，進而結束機場混亂局面」，同時呼籲民主黨「停止拿國家安全玩政治遊戲」。

春假復活節將至 參院提最終方案

隨著春假及復活節等假期將至，數百萬美國人準備出遊，要求解決問題的壓力倍增。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，他將向民主黨提出「最終方案」，建議撥款給DHS大部分部門，僅排除移民及海關執法局（ICE）的執法與遣返業務，盼能打破僵局。

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