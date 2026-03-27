快訊／柯文哲還有機會選2028！　劉世芳：判決定讞才是終身不得參選

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城容積獎勵及政治獻金等案，台北地方法院今（26）日一審宣判，依貪污等罪判處應執行有期徒刑17年，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。由於刑度超過10年，外界判斷他已無緣2028年總統大選。對此，內政部長劉世芳今（27日）受訪時表示，定讞才是終身不得參選，但是目前為止還沒發生，到下一次正副總統要登記參選之前，如果法院有不同判決，內政部仍會依相關規定辦理。

昨日法院判決指出，柯文哲貪污罪部分判刑13年、褫奪公權6年；另在公益侵占政治獻金部分分別判刑2年及3年6月，背信罪判刑2年6月，合併應執行17年徒刑。案件目前仍在上訴程序中，尚未定讞。

依《總統副總統選舉罷免法》規定，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為總統、副總統候選人。因此，在一審判決維持的情況下，柯文哲參選2028總統恐面臨限制。

綠委莊瑞雄說明，本案是一審判決，媒體標題下的過快，判決十年以上確實參選資格會被剝奪，但這是一審判決，所以鼓勵當事人上訴，判決撤銷掉就不存在，還是要以2028前的10年判決有無存在，如果二審撤銷掉當然不存在，就沒有所謂2028總統夢碎。

劉世芳表示，按照正副總統選罷法，貪汙治罪條例判決十年以上定讞才是終身不得參選。但是目前為止，這個還沒有發生。

劉世芳指出，也就是說，到下一次的總統、副總統要登記參選之前，如果法院有不同的判決的話，內政部會尊重法院的判決、決定，然後按照總統、副總統選舉辦法的相關規定來判定。

對於柯文哲律師昨天說，原本內政部都說容積獎勵合法，但經過約詢後居然做了180度的轉向。劉世芳回應，對於他的指控，律師的說法應該在法院或在地檢署裡面說清楚。內政部的官員，不管是在函覆，或接受監察院約詢時，提出的立場都是一致的。