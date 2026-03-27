從手作到料理　台東關山社區據點讓長輩生活更有溫度

▲關山據點多元課程促進高齡活躍老化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進高齡者身心健康與社區互動，台東縣關山鎮德高里北庄社區關懷據點持續推動多元課程，透過手作藝文與美食體驗，打造長輩共學共樂的生活空間。近期據點安排壽司製作課程，讓長者親手將各式食材捲入海苔中，不僅動手動腦，也在過程中享受料理帶來的成就與樂趣。

北庄社區關懷據點提供長輩日間活動場所，透過規劃課程讓長者走出家門、參與群體生活，同時促進鄰里互動與情感連結。當日課程安排上午進行藝文創作，長輩以紙黏土製作造型盆栽，下午則轉為料理教學，學習壽司製作，課程內容兼具創意與實用性。

參與長輩表示，透過據點課程不僅能學習新技能，也有機會與他人交流互動，相較過去在家中看電視或使用手機，生活變得更加充實且有成就感。每逢上課日，成為社區長輩共同期待的重要時刻。

北庄社區理事長鍾水源指出，目前關懷據點每週開設兩天課程，參與情形踴躍，顯示長者對多元學習活動的高度需求。社區經理人蘇桂仙則表示，課程設計需兼顧實用性與趣味性，才能吸引長輩持續參與，因此在內容規劃上持續調整與創新。

本次壽司課程特別邀請社區美食達人魏瑞懿擔任講師，從食材準備到製作步驟皆細心指導。面對長輩反覆提問與學習需求，講師耐心示範與教學，直到每位長輩完成作品並展現滿意笑容，課程才畫下句點。

台東縣政府表示，社區關懷據點是推動在地老化的重要基礎，透過多元課程與陪伴機制，不僅提升長者生活品質，也強化社區支持網絡。未來將持續鼓勵各據點結合在地資源，發展具特色的活動內容，讓長者在熟悉的環境中安心生活、樂齡學習。