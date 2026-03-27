Pornhub慘了！點擊「已滿18」就能色色　歐盟警告4大A片平台

▲Pornhub等成人平台面臨天價罰款。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

歐盟執委會26日宣布對全球知名成人內容平台Pornhub、Stripchat、XNXX及XVideos提出正式指控，理由是這些網站違反歐盟科技法規，未能有效阻止未成年人接觸網站上的色情內容，可能因此面臨高額罰款。

未積極防堵兒童 恐面臨天價罰款

《路透社》報導，監管單位依據歐盟數位服務法（Digital Services Act）對這4大成人內容平台展開10個月調查後，得出上述結論。該法要求大型線上平台採取更積極措施，打擊非法及有害內容。若被判定違規，企業最高恐怕面臨全球年營收6%的罰款。

歐盟執委會表示，業者必須實施能保護隱私的年齡驗證機制，以保護兒童免受有害內容侵害，但這些公司的「自我聲明」年齡驗證機制過於簡陋，只需點擊「確認年滿18歲」即可訪問網站。此外，頁面模糊化和內容警語等措施也無法有效防堵兒童訪問網站。

▼歐盟批評這些成人網站的年齡驗證機制過於簡陋。（示意圖／VCG）



歐盟執委會指出，這4家公司並未採用客觀且全面的方法評估兒童接觸其服務的風險，批評業者更關注自身商譽，而非對未成年人的社會風險。

科技事務執委維爾庫南（Henna Virkkunen）在聲明中嚴正表示，「兒童接觸成人內容的年齡越來越小，這些平台必須建立強而有力、保護隱私且有效的措施，將未成年人擋在其服務之外。」

Pornhub母公司回應

Pornhub母公司Aylo證實已收到歐盟初步調查結果，正在仔細審閱中，「這些只是初步發現而非最終決定，我們將持續與執委會建設性地溝通，同時闡述我們的立場」，強調保護未成年人是共同目標，但現行網站層級的年齡驗證方案經常失敗，反而將使用者推向缺乏安全基礎設施的未受管制網站，同時引發嚴重的資料隱私疑慮。

Stripchat及另外2家捷克網站則尚未對此事發表回應。