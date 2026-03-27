　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Pornhub慘了！點擊「已滿18」就能色色　歐盟警告4大A片平台

▲▼ 成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pornhub等成人平台面臨天價罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐盟執委會26日宣布對全球知名成人內容平台Pornhub、Stripchat、XNXX及XVideos提出正式指控，理由是這些網站違反歐盟科技法規，未能有效阻止未成年人接觸網站上的色情內容，可能因此面臨高額罰款。

未積極防堵兒童　恐面臨天價罰款

《路透社》報導，監管單位依據歐盟數位服務法（Digital Services Act）對這4大成人內容平台展開10個月調查後，得出上述結論。該法要求大型線上平台採取更積極措施，打擊非法及有害內容。若被判定違規，企業最高恐怕面臨全球年營收6%的罰款。

歐盟執委會表示，業者必須實施能保護隱私的年齡驗證機制，以保護兒童免受有害內容侵害，但這些公司的「自我聲明」年齡驗證機制過於簡陋，只需點擊「確認年滿18歲」即可訪問網站。此外，頁面模糊化和內容警語等措施也無法有效防堵兒童訪問網站。

▼歐盟批評這些成人網站的年齡驗證機制過於簡陋。（示意圖／VCG）

▲▼平板電腦,平板。（圖／VCG）

歐盟執委會指出，這4家公司並未採用客觀且全面的方法評估兒童接觸其服務的風險，批評業者更關注自身商譽，而非對未成年人的社會風險。

科技事務執委維爾庫南（Henna Virkkunen）在聲明中嚴正表示，「兒童接觸成人內容的年齡越來越小，這些平台必須建立強而有力、保護隱私且有效的措施，將未成年人擋在其服務之外。」

Pornhub母公司回應

Pornhub母公司Aylo證實已收到歐盟初步調查結果，正在仔細審閱中，「這些只是初步發現而非最終決定，我們將持續與執委會建設性地溝通，同時闡述我們的立場」，強調保護未成年人是共同目標，但現行網站層級的年齡驗證方案經常失敗，反而將使用者推向缺乏安全基礎設施的未受管制網站，同時引發嚴重的資料隱私疑慮。

Stripchat及另外2家捷克網站則尚未對此事發表回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮航空機票限時77折　來回最低3122元
快訊／記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停
郭正亮最新病況曝光！　「下週將做全身檢查」
遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女獲准安樂死　執行注射
最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美機場塞爆、旅客錯過班機！　川普喊「緊急狀態」將簽行政令支薪

邊談邊打？五角大廈擬「中東增兵1萬人」　WSJ揭可能部署地點

遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女「與父打法律戰」勝訴　獲准安樂死

Pornhub慘了！點擊「已滿18」就能色色　歐盟警告4大A片平台

川普稱「伊朗請求」延後開戰！德黑蘭怒轟不誠實　調解方也打臉

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

美機場塞爆、旅客錯過班機！　川普喊「緊急狀態」將簽行政令支薪

邊談邊打？五角大廈擬「中東增兵1萬人」　WSJ揭可能部署地點

遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女「與父打法律戰」勝訴　獲准安樂死

Pornhub慘了！點擊「已滿18」就能色色　歐盟警告4大A片平台

川普稱「伊朗請求」延後開戰！德黑蘭怒轟不誠實　調解方也打臉

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

逆子砍母「血跡濺全身」裸體逛大街　右手持刀左手抱AED超驚悚

移動式神主牌！拖板車載「超寬鋼骨」上路　網怒：掃下去一整排

《天國降臨救贖2》總監狂吹DLSS5　「看衰抹黑」也難阻擋崛起

台中捷運橘線再送審　文心中清水湳悄成「高價聯盟」

精舍命案又有被害人！信徒打掃遭凌虐險瞎　又是美女護法幹的

你容易在愛情中劈腿嗎？超準心理測驗檢視愛情盲點

轎車自撞阿里山鐵路號誌！警方到場「車內無人」　追查肇逃駕駛中

林志玲跑馬拉松「51歲身材超狂」！長年堅持做4運動全公開：能排毒

馬英九質疑王光慈執行長人事　李德維：董事會已同意

山本由伸6局失2分握勝投資格退場　挨轟後靠帕赫斯3分砲逆轉

【沈慶京交保】5小時籌出3000萬！　兒提6大袋現鈔衝法院

國際熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

伊朗回應15點停火協議　開4條件

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

美科技類股創開戰最大跌幅　川普1句話引震盪

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

打破165年傳統！　川普簽名將登上美鈔

伊朗乞求協議　川普：海峽不重要

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

更多熱門

相關新聞

歐盟「告御狀」政策急彎　風電國家隊大廠全傻眼

歐盟「告御狀」政策急彎　風電國家隊大廠全傻眼

台灣先前因非核家園政策，積極推動能源轉型，在2018年蔡英文政府時期，推行離岸風電國產化政策，想提高供應鏈韌性，但沒有想像中簡單，除了要從無到有的學習成本很高，還有外商介入。

防俄援烏需求增　歐洲武器進口躍全球第一

防俄援烏需求增　歐洲武器進口躍全球第一

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

關鍵字：

成人內容歐盟未成年人保護數位服務法A片情色

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

伊朗回應15點停火協議　開4條件

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面