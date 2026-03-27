顏慧欣驚傳生前遭長官霸凌　行政院將委託外部委員啟動調查

▲經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前辭世，但卻傳出生前遭霸凌，行政院將啟動相關調查。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，享年53歲，行政院將核頒一等功蹟獎章，表彰其貢獻。但近日在社群上流傳，顏生前疑遭長官排擠、工作不愉快。對此，行政院發言人李慧芝今（27日）表示，院長卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序，相關規定將由政院「安全及衛生防護委員會」之外部委員，就相關事實進行必要釐清。

帳號名稱為yhou.1286的網友今（26日）透過社群平台發文指出，顏慧欣生前疑似遭到主管霸凌，自從離開中經院加入行政院經貿談判辦公室後，在業務推動上長期承受長官的管理風格所帶來的壓力，例如：在會議上頻頻遭該長官當眾否定與斥責其不同的專業觀點、要求屬下繞過顏慧欣直接將公文和資訊呈報該名長官，實質上削弱甚至架空顏慧欣擔任副總談判代表的角色與職責。

另外，該名網友也指稱，顏慧欣也被推出去到立法院代表答詢，其長官幾乎不出席面對，且該名長官對團隊內部資訊的控管，刻意不分享資訊，來強化自己在高層長官面前的能見度，並不是第一次發生，顏慧欣也不是唯一承受這種處境的同事。

行政院發言人李慧芝今（27日）表示，院長卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序，依據《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》以及《行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點》等相關規定，將由本院「安全及衛生防護委員會」之外部委員，就相關事實進行必要釐清。