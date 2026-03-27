遭3度性侵輕生癱瘓！西班牙女「與父打法律戰」勝訴　獲准安樂死

記者張方瑀／綜合外電報導

西班牙25歲女子卡斯提歐26日平靜離世。這並非一場突如其來的意外，而是她在法院與親生父親拉鋸長達20個月後，最終爭取到的「死亡權利」。卡斯提歐的人生曾遭遇多次集體性侵創傷，2022年試圖輕生未遂後導致下半身癱瘓，面對生理與心理的雙重折磨，她最終選擇以安樂死結束這段坎坷生命。

遭三度性侵輕生癱瘓 「我的世界一片黑暗」

綜合外電報導，居住在巴塞隆納的卡斯提歐（Noelia Castillo），人生悲劇從13歲父母離異後開始。她曾在安置機構度過動盪的少年時期，並被診斷出患有強迫症（OCD）與邊緣性人格障礙（BPD）。然而，最讓她崩潰的是先後遭遇三次性暴力的摧殘。

卡斯提歐生前接受採訪時表示，她曾遭交往四年的前男友趁她服安眠藥入睡時性侵，之後更先後在夜店與酒吧，分別遭到多名男子集體侵犯。這些創傷讓她在2022年10月選擇墜樓輕生，雖撿回一命，卻從此導致下半身癱瘓，餘生只能與輪椅為伍。

???????? 25-year-old Noelia Castillo Ramos has been euthanized



She suffered from borderline personality disorder and obsessive-compulsive disorder



The European Court of Human Rights found no obstacles and ruled that she had the right to die, despite her father’s efforts to save her. pic.twitter.com/31Hm2yCtlp — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

「我的世界一片黑暗，沒有目標、沒有理想，什麼都沒有。」卡斯提歐坦言，癱瘓後的生理劇痛與長年的心理創傷，讓她生不如死，最終決定向政府申請輔助死亡。

與父法律大戰20個月 一路打到歐洲人權法院

雖然加泰隆尼亞政府在2024年夏天就核准了卡斯提歐的安樂死申請，認為她符合「不可逆轉且導致致殘痛苦」的法律條件，但就在執行前的最後一刻，她的父親卻在保守宗教團體「基督徒律師協會」（Abogados Cristianos）的支持下，向法院提起訴訟攔截。

卡斯提歐的父親主張，女兒患有人格障礙，判斷力受損，國家有義務保護這類「脆弱族群」的生命。這場家庭與法律的拉鋸戰整整持續了20個月，案件一路從巴塞隆納法院上訴到最高法院、憲法法院，最後甚至驚動歐洲人權法院（ECHR）。

最終，法院認定卡斯提歐具備自主決定權，駁回其父的要求。

對於父親的阻撓，卡斯提歐感到既心寒又困惑，「他從未尊重過我的決定。他不理我，那為什麼還想要我活著？只是為了讓我一直待在醫院裡嗎？」她直言，「父親的快樂，不應該排在女兒的快樂之前。」

最後心願：別看著我閉上眼

這起案件是西班牙自2021年安樂死合法化以來，首宗由法官判定是否准許執行的爭議個案。26日晚間，卡斯提歐在聖佩雷德里韋斯醫院（Sant Pere de Ribes hospital）執行了致命藥劑注射。

在離世前幾天，卡斯提歐曾向媒體表示，「我終於辦到了，現在或許能休息了。我再也受不了這個家、受不了這些病痛，還有腦袋裡那些折磨我的事。」

卡斯提歐在執行安樂死前與所有家人道別，但她堅持在最後一刻保持孤獨。她向院方要求，當藥劑注入的那一刻，病房內不得有親屬在場，「我不希望任何人待在裡面，不希望他們親眼看著我閉上眼睛。」

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