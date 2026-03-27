川普稱「伊朗請求」延後開戰！德黑蘭怒轟不誠實　調解方也打臉

▲川普決定將針對伊朗能源及發電設施的打擊行動延後10天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於26日再度投下震撼彈，宣稱因應「德黑蘭當局請求」，決定將針對伊朗能源及發電設施的打擊行動延後10天。然而，這番展現「談判進展順利」的說法，隨即遭到伊朗政府與相關調解方火速打臉，伊朗官員更直指川普的發言「並不誠實」。

川普深夜發文宣布：能源設施打擊期限延至4/6

川普26日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，為了回應伊朗政府的請求，他已下令將原本的軍事行動暫緩，「本聲明旨在表示，我將能源設施的破壞行動暫停10天，延期至美東時間2026年4月6日晚間8時。」

川普在文中強調，儘管外界對於美伊關係有諸多質疑，但雙方的溝通仍持續進行，更不忘狠酸媒體，「儘管假新聞媒體與其他方面有相反且錯誤的說法，但談判進度其實進展得非常順利。」

隨後他在接受福斯新聞節目The Five訪問時補充，伊朗方面當初是要求暫停7天，但他給了10天。

「他很不誠實」 伊朗、調解方同步發聲駁斥

然而，川普「寬宏大量」的說法很快就遭到質疑。根據Drop Site News記者史卡希爾（Jeremy Scahill）掌握的消息，一名伊朗資深官員在受訪時反駁，川普的說法完全偏離事實，「他（川普）並不誠實，我們從未針對美國可能的攻擊行動提出任何暫緩請求。」

此外，《華爾街日報》也引述和談調解方的說法指出，德黑蘭方面根本沒有要求將打擊行動延後10天。調解方透露，雖然伊朗官員確實表達過對談判的興趣，但該國領導層尚未介入並做出最終決定，目前的僵局並非如川普所言的「進展順利」。

15點停戰協議談不攏 兩大「紅線」成談判死結

事實上，雙方的條件落差依舊巨大。調解方指出，伊朗已明確畫下「紅線」，排除將飛彈計畫納入談判起點，且拒絕承諾永久停止鈾濃縮活動。若美方不願在現有的「15點停戰方案」中降低過高的門檻，伊朗領導層將不會同意會面討論停火。

《路透社》引述伊朗官員的說法表示，美國提出的方案內容過於「單方面且不公平」，完全是為了利於美國與以色列的利益。由於美伊雙方目前都堅持對方無法接受的「最大化條件」，各界普遍認為，短期內達成停火協議的機率依然微乎其微。