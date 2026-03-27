柯文哲重判17年　郭正亮推藍白出一招「賴清德明年剉咧等」

▲郭正亮建議「藍白合」，爭取政黨輪替，讓柯文哲得到公平審判。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，被重判17年徒刑。對此，前立委郭正亮建議，國民黨應趁此釋出善意，讓每一個縣市「藍白合」下架民進黨，替白營支持者爭取「公平審判」，若能拿下高雄、台南，賴清德「明年就剉咧等」。

郭正亮：民進黨此舉犯大錯 反而促成2028藍白合

郭正亮表示，柯文哲失去參選資格，也無法再做黨主席，可是柯文哲始終是民眾黨的精神領袖，這口氣柯不可能吞下去，所以民進黨政府此舉「犯了大錯」，反而促成2028總統大選「藍白合」，因為民眾黨為了救柯文哲，只能拚政黨輪替，才能爭取對柯文哲合理的司法處理。

拿SOGO案對照柯案 同樣涉收賄卻兩樣情

他指出，SOGO案2022年7月6日宣判，至今已經快4年，還沒有二審，只因案情複雜、涉案人多、被告全員否認且積極爭訟，加上違背職務收賄的法律認定門檻較高，還有司法積案問題。反觀柯文哲先被判17年拔除參選人資格，可謂兩樣情。

郭正亮建議，如果民眾黨支持者期望柯文哲二審被公平對待，首要目標就是讓民進黨下台，完成政黨輪替，所以國民黨總統候選人一定要把「公平審判」寫入競選政見，這是對台灣所有追求民主者的重大承諾。

他說，柯文哲因為收受210萬被判17年，沈慶京給柯210萬被判10年，應曉薇收了沈慶京的錢，但一毛都沒給別人，被判15年，「以後我們也要用同一規格，來看所有民進黨執政縣市，而且可以溯及既往，你敢這樣判？大家就準備資料來等你。」

▲郭正亮呼籲民眾黨支持者，以司法公平為口號，化悲憤為選票。（圖／記者邱中岳攝）

呼籲小草們 化悲憤為「藍白合」

郭正亮建議，民眾黨人很憤怒，但要怎麼做？柯文哲已經被這樣判了，雖然不能參選，但接下來「政治路走定了」，未來還是要站台、晚上在各地助講，還是要勉勵小草繼續努力。光是追求公平審判這一個理由就夠了，一方面是為自己，另一方面是為台灣司法。

郭正亮認為，眼下重點是把柯文哲這件事轉化成「司法公平運動」，激出良知還有悲憤的力量，年底讓民眾黨提的議員參選人每個都當選，這種力量才有用。只要把票拉高，讓每一個縣市都「藍白合」，下架民進黨，甚至拿下最關鍵的高雄、台南，這樣賴清德才會有感覺「明年就剉咧等」。