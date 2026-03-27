路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

▲美國官員指出，中芯國際已向伊朗軍方提供晶片製造設備。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

兩名川普政府高階官員於26日向《路透社》透露，中國最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）已向伊朗軍方提供晶片製造設備。隨著美國與以色列聯軍對抗伊朗的衝突爆發屆滿一個月，這項指控讓外界高度質疑北京當局在該場戰爭中的立場。

美官員指中芯「暗援伊朗軍方」 合作恐含技術培訓

根據官員說法，中芯國際大約從一年前開始向伊朗運送晶片製造工具，且「目前沒有理由相信這些供應已經停止」。另一名官員補充提到，雙方的合作「幾乎可以肯定包含了中芯半導體技術的技術培訓」。

由於涉及尚未公開的政府情資，這兩名官員皆要求匿名。官員並未明確指出這些設備是否為美國原產；若是美國原產設備，將使這項對伊朗的出口行為極可能違反美國的制裁規定。

中芯否認與軍方掛鉤 北京稱：正常商業往來

對此指控，中芯國際、中國駐華盛頓大使館以及伊朗駐聯合國代表團發言人，均未立即對置評請求做出回應。中國政府一貫主張與伊朗之間維持的是「正常商業貿易」。

事實上，中芯國際早在2020年就因被指與中國軍方有關聯，被列入限制取得美國出口產品的貿易黑名單（實體清單）。中芯國際則始終否認與中國「軍工複合體」有任何關聯。

衝突延燒恐加劇美中對抗 反艦飛彈交易也成隱憂

目前中國尚未對中東衝突公開表態，中國外交部長王毅本週也僅呼籲各方應把握機會，儘快啟動和平談判。然而，隨著美軍對德黑蘭開戰，美方同時致力於遏制中國先進晶片產業發展，這項指控恐讓華府與北京之間的緊張局勢進一步升溫。

路透社上個月曾報導，伊朗正接近與中國達成購買反艦巡弋飛彈的協議。而在美國與以色列於2月28日發動戰爭前，美軍已在伊朗海岸附近部署了龐大的海軍艦隊，準備對這個伊斯蘭共和國發動襲擊。

美方擴大制裁封鎖 斷供中芯先進設備

這場戰爭已造成金融市場動盪、油價飆升，並引發全球通膨疑慮。目前尚不清楚中芯的設備在伊朗應對戰爭中具體扮演何種角色，但官員指出，這些工具提供給伊朗的「軍工複合體」，可用於生產任何需要晶片的電子產品。

華盛頓近年積極透過制裁中芯及其他中國晶片商，限制其取得科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）及應用材料（Applied Materials）等美國頂尖供應商的先進設備。

拜登政府更在2024年收緊限制，在中芯為華為Mate 60 Pro手機生產出高階晶片後，切斷了其最先進工廠獲取更多美國進口產品的管道。