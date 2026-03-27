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柯文哲重判17年　法律專家點出關鍵依據

記者葉國吏／綜合報導　

台北地院26日針對京華城與政治獻金案一審宣判，前台北市長柯文哲因涉及違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等4大罪名，合併判處有期徒刑17年，並褫奪公權6年。知名法律教育平台「法律白話文運動」針對判決製作懶人包，點出判刑關鍵。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

「法律白話文運動」深入剖析京華城案核心，該案爭議在於基準容積率從560%一路飆升至840%的過程，其中包含20%的「韌性城市」等獎勵項目。法院認定，這額外20%的容積獎勵讓公司名「鼎越開發」獲取高達121億餘元的不法利益，且該獎勵不僅欠缺法律授權，更違反了台北市自治條例的上限。

法院判決指出，雖然柯文哲方主張司法應尊重行政裁量與都審會決定，但行政裁量不能逾越法定範圍。法官認為，市府明知細部計畫草案違法卻仍簽核，已構成違法事實。法律專家戴秀雄與林旺根也指出，透過細部計畫隨意灌入容積獎勵，不僅破壞都市計畫邏輯，更是對法令的胡亂解釋，存在嚴重的「因人設事」圖利疑慮。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

細部計畫容獎欠缺法律授權
除京華城案外，柯文哲在政治獻金案中也面臨重罪裁罰。判決顯示，柯文哲等人透過公司名「木可公司」販售競選小物及舉辦演唱會，其定價與成本顯不相當，法院認定這些收入性質屬於政治獻金。然而，相關款項並未進入法定的政治獻金專戶，而是直接匯入木可公司帳戶，此舉遭法院認定構成公益侵占罪。

此外，判決書提及有企業負責人欲提供物資給民眾黨時，受柯等人指示將款項匯入木可公司，同樣被列入侵占事證。針對眾望基金會部分，柯文哲被控將多名競總與黨部員工掛名在基金會領取薪資，支出占比高達6成，明顯違反基金會章程，且聘僱員工卻用於總統競選，背離公益目的，因此被判定構成背信罪。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

侵占政治獻金轉入木可帳戶
「法律白話文運動」指出，此案凸顯台灣都市計畫法制長年來的模糊地帶，當細部計畫的彈性被無限放大時，法律保留原則的底線究竟為何，是此案留給制度面的重要提問。柯文哲受基金會委託卻未執行公益任務，反而導致基金會財產受損，種種事證成為法院重判17年的關鍵依據。

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