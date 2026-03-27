伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

▲烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《華盛頓郵報》獨家報導，隨著伊朗戰事持續升溫，已嚴重消耗美軍最關鍵的彈藥庫存。知情人士透露，五角大廈目前正緊急評估，打算將原先預定提供給烏克蘭的武器支援，轉而撥交給中東地區使用。

伊朗戰爭耗損劇烈 美軍最關鍵彈藥「供應吃緊」

報導指出，由於美國在中東地區的軍事行動日益強化，導致部分關鍵軍火供應面臨壓力。三名知情人士表示，五角大廈正在研議調整武器去向，將本應運往烏克蘭戰場的資源重新分配，以支應中東戰線的需求。

美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）上將於25日證實，美軍已針對伊朗境內超過1萬個目標進行打擊。他強調，目前的行動正按計畫進行，旨在削弱伊朗向境外投放武力的能力，但頻繁的作戰任務也讓美軍彈藥需求大增。

攔截飛彈恐被「轉向」 北約：目前仍持續交付基輔

這批可能被重新分配的武器清單中，包含了透過北約去年發起的倡議所採購的「防空攔截飛彈」。該計畫原本是由各夥伴國家出資，採購美製武器以支援基輔當局，如今卻可能因中東情勢生變。

針對此消息，五角大廈發言人向《華盛頓郵報》回應表示，國防部的首要任務是「確保美軍及其盟友與夥伴，擁有能作戰並取勝所需的資源」。

北約強調PURL機制不中斷 白宮、國務院暫無回應

面對軍援可能被「攔胡」的傳聞，北約發言人哈特（Allison Hart）澄清指出，目前的武器交付工作並未停止。她表示，透過「優先烏克蘭需求清單」（PURL）機制所採購的項目，不論是已完成支付或正在運輸中的武器，都正持續送往烏克蘭。

目前五角大廈與國務院尚未針對置評請求做出回應。