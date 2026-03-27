　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲美國股市於26日遭遇自美以對伊朗開戰以來的最大跌幅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國股市於26日遭遇自美以對伊朗開戰以來的最大跌幅。儘管全球能源成本持續攀升，但總統川普（Donald Trump）對外表示，衝突對油價的影響並不如他預期的嚴重，此番言論隨即引發市場震盪。

三大指數全線走低　那斯達克陷入修正區間

受市場拋售潮影響，道瓊工業指數26日收盤下跌450點；標普500指數下跌1.7%，創下1月以來最大單日跌幅；而科技股權重較大的那斯達克指數則下挫2.3%，正式進入「修正區間」（correction territory），即指數較近期高點回落至少10%。

自衝突爆發以來，原油價格大幅飆升，達到2022年及2023年俄羅斯入侵烏克蘭推升全球油價後的水準。26日收盤時，全球基準的布蘭特原油約每桶107美元，美國原油則來到每桶93美元。根據美國汽車協會（AAA）數據，全美零售平均汽油價格已達每加侖3.98美元。

川普預測油價將回落　市場對反覆立場感憂慮

儘管價格持續處於高位，川普26日在內閣會議上表示，「油價上漲的幅度並不如我想像中的大。」他進一步補充，價格終將回落至先前的水準，甚至可能更低，並預測一旦衝突結束，股市的壓力將會反轉。

然而，由於川普在對伊談判上的立場反覆，市場情緒已顯疲態。26日上午，川普先是在社群發文警告伊朗談判代表「最好認真一點，否則為時已晚」，導致股市一度下滑。

他隨後又改口稱雙方正進行實質談判，並提到伊朗已放行10艘油輪通過遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將此舉形容為伊朗送給美國的禮物。

OECD預警通膨升溫　全球經濟韌性面臨考驗

在市場收盤後，白宮隨即宣布將延長暫緩打擊伊朗能源基礎設施的期限10天，直到4月6日。川普下午再度發文強調，儘管外界存在錯誤言論，但談判進展十分順利。

與此同時，經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新報告預估，受衝突影響，美國今年平均通膨率將達4.2%，遠高於2025年的2.6%。通膨的升溫扭轉了衝突前原先看好的全球經濟強勁增長預期。

報告指出，G20國家的平均通膨率預計將上升1.2%，主要壓力源於高油價對供應鏈的滲透。

此外，由於該地區出口大量化肥，其價格波動也將對物價產生顯著影響。OECD強調，這場中東衝突不僅造成人力與經濟成本，更將考驗全球經濟的韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲重判17年　郭正亮推藍白出一招「賴清德明年剉咧等」
快訊／蔡正元北檢報到入獄服刑　館長到場聲援
美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪
AI短片「雪山救狐狸」爆紅！原創者曝光　蔡依林也瘋狂
川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼
日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆
蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

打破165年傳統！　川普簽名將登上美元紙鈔

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

法國密會35國！目標戰後重啟荷莫茲　兩階段護航計畫曝

川普稱蔡英文「我可以處理這個女人」　學者：凸顯視台灣為籌碼

打破165年傳統！　川普簽名將登上美元紙鈔

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

馬杜洛2度出庭受審　美法官拒撤案訴訟費成僵局

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

路透：中芯國際暗助伊朗軍方　一年前已啟動晶片支援

快訊／三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

柯文哲重判17年　郭正亮推藍白出一招「賴清德明年剉咧等」

空間也是成本！2招教你徹底告別雜亂地獄

伊朗戰事吃重！　五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

柯文哲重判17年　法律專家點出關鍵依據

日學者曝柯文哲未來政治路　預測藍營年底選舉丟3、4縣市

小兒科名醫命喪國道　院方回應了：保持低調婉謝

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

國際熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

伊朗回應15點停火協議　開4條件

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

快訊／川普宣布暫緩攻擊伊朗能源設施　期限到4月6日

美科技類股創開戰最大跌幅　川普1句話引震盪

伊朗乞求協議　川普：海峽不重要

中東戰事惡化恐慌　國際油價大漲

打破165年傳統！　川普簽名將登上美鈔

美軍基地被放炸彈　主嫌潛逃中國、姊姊落網

更多熱門

相關新聞

五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

五角大廈評估「轉撥烏軍援」至中東

根據《華盛頓郵報》獨家報導，隨著伊朗戰事持續升溫，已嚴重消耗美軍最關鍵的彈藥庫存。知情人士透露，五角大廈目前正緊急評估，打算將原先預定提供給烏克蘭的武器支援，轉而撥交給中東地區使用。

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

打破165年傳統！　川普簽名將登上美鈔

打破165年傳統！　川普簽名將登上美鈔

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

台積電ADR重挫6.22％　伊朗戰事動盪美股收黑

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

川普傳將給伊朗最後一擊　4大方案曝光

關鍵字：

美股油價川普通膨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

伊朗回應15點停火協議　開4條件

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

柯文哲判17年還能選總統？內政部留伏筆

川普：伊朗送「大禮」　放行10艘油輪過荷莫茲海峽

更多

最夯影音

更多
柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面