美股「科技類股」創開戰以來最大跌幅　川普1句話引震盪

▲美國股市於26日遭遇自美以對伊朗開戰以來的最大跌幅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國股市於26日遭遇自美以對伊朗開戰以來的最大跌幅。儘管全球能源成本持續攀升，但總統川普（Donald Trump）對外表示，衝突對油價的影響並不如他預期的嚴重，此番言論隨即引發市場震盪。

三大指數全線走低 那斯達克陷入修正區間

受市場拋售潮影響，道瓊工業指數26日收盤下跌450點；標普500指數下跌1.7%，創下1月以來最大單日跌幅；而科技股權重較大的那斯達克指數則下挫2.3%，正式進入「修正區間」（correction territory），即指數較近期高點回落至少10%。

自衝突爆發以來，原油價格大幅飆升，達到2022年及2023年俄羅斯入侵烏克蘭推升全球油價後的水準。26日收盤時，全球基準的布蘭特原油約每桶107美元，美國原油則來到每桶93美元。根據美國汽車協會（AAA）數據，全美零售平均汽油價格已達每加侖3.98美元。

川普預測油價將回落 市場對反覆立場感憂慮

儘管價格持續處於高位，川普26日在內閣會議上表示，「油價上漲的幅度並不如我想像中的大。」他進一步補充，價格終將回落至先前的水準，甚至可能更低，並預測一旦衝突結束，股市的壓力將會反轉。

然而，由於川普在對伊談判上的立場反覆，市場情緒已顯疲態。26日上午，川普先是在社群發文警告伊朗談判代表「最好認真一點，否則為時已晚」，導致股市一度下滑。

他隨後又改口稱雙方正進行實質談判，並提到伊朗已放行10艘油輪通過遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將此舉形容為伊朗送給美國的禮物。

OECD預警通膨升溫 全球經濟韌性面臨考驗

在市場收盤後，白宮隨即宣布將延長暫緩打擊伊朗能源基礎設施的期限10天，直到4月6日。川普下午再度發文強調，儘管外界存在錯誤言論，但談判進展十分順利。

與此同時，經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新報告預估，受衝突影響，美國今年平均通膨率將達4.2%，遠高於2025年的2.6%。通膨的升溫扭轉了衝突前原先看好的全球經濟強勁增長預期。

報告指出，G20國家的平均通膨率預計將上升1.2%，主要壓力源於高油價對供應鏈的滲透。

此外，由於該地區出口大量化肥，其價格波動也將對物價產生顯著影響。OECD強調，這場中東衝突不僅造成人力與經濟成本，更將考驗全球經濟的韌性。