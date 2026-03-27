日學者曝柯文哲未來政治路　預測藍營年底選舉丟3、4縣市

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲因京華城等案，一審被判處17年徒刑、褫奪公權6年。日本政治學者小笠原欣幸分析，柯文哲被判刑，政治影響力勢必會受到影響，無法參選2028年總統選舉無疑是沉重的打擊，但也可能成為重塑台灣3大政黨競爭結構的關鍵；至於國民黨在年底地方選舉是否能保住現有的15個縣市，他預測可能會失去3、4個縣市。

▲柯文哲一審遭判刑17年。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲遭判刑 政治影響力受衝擊

日本政治學者小笠原欣幸26日晚間在臉書分享自己接受日媒《產經新聞》採訪的報導，他表示，柯文哲遭判刑，雖然案件尚未定讞，但受限於法規，柯已經沒有資格參加2026年的地方選舉以及2028年的總統選舉，政治影響力勢必會受到影響，這無疑是沉重的打擊；若接下來判決細節公布，柯聲稱的「司法迫害」說法是否能獲得民眾支持，也是一大考驗，如果多數人覺得有罪的理由可信，那柯的政治生涯就岌岌可危了。

成重塑3大政黨競爭結構關鍵

小笠原欣幸分析，雖然民進黨正面臨藍白聯手對抗的局面，但從柯文哲的角度來看，柯不願意被國民黨占便宜，所以可能會使用「超越兩大陣營」之類的口號來施壓，迫使國民黨做出讓步；而國民黨選擇繼續支持柯，可能會帶來一些微妙的心理效應，如果在野不合作，他們恐怕難以在2028年的總統選舉中擊敗現任總統賴清德，但假如民眾黨聲勢不夠強大，反而有利於國民黨主導權力分配。

年底地方選舉 藍營恐丟3、4個縣市

至於年底的地方選舉是否會翻盤，小笠原欣幸認為，民進黨的目標是保住現有的5個縣市，並希望增加3、4個縣市；國民黨同樣希望保住現有的15個縣市，但因為提名候選人的過程中接連出現問題，可能會失去3、4個縣市，若真的出現這樣的狀況，國民黨主席鄭麗文的領導能力恐怕會受到質疑。

不過，小笠原欣幸也強調，目前距離地方選舉投票仍有8個月的時間，局勢可能會隨時出現變化；至於2028年總統選舉，他認為執政黨和在野黨都存在內部問題，政局搖擺不定，台灣很有可能會在這種局勢之下迎來2028年總統選舉。